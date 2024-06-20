Путин провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое
Главы государств обменялись подписанными двусторонними документами, а после выступили с заявлениями для СМИ
20 июня 2024, 16:54, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама – Ханой. Как сообщает РИА Новости, там он встретился с президентом страны То Ламом.
Переговоры на высшем уровне продолжались около полутора часов. Стороны обменялись подписанными двусторонними документами, а после выступили с заявлениями для СМИ.
По мнению То Лама, встреча прошла успешна. Он обменялся с российским президентом мнениями по многим вопросам, в том числе по региональным и международным. Путин же отметил, что серьезное внимание было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.
"Естественно, рассмотрели целый ряд вопросов региональной повестки, затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки", – заявил Путин.
Он добавил, что Москва и Ханой совместно отстаивают принципы верховенства права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, а также координируют усилия на международных площадках.
Говоря о международных вопросах, президент Вьетнама подчеркнул, что его страна выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая основана на международном праве. Россию там рассматривают как одного из приоритетных партнеров.
17:09:17 20-06-2024
Американцы туда сильно часто ездят, деньгами заливают, чтобы они все забыли. Японцы же Хиросиму забыли. Вьетнамцы продались пока не до конца, но это возможно. Они просто не уверены, что США уже тот же гегемон, но деньги берут, они не пахнут