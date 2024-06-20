Путин провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое

Главы государств обменялись подписанными двусторонними документами, а после выступили с заявлениями для СМИ

20 июня 2024, 16:54, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама – Ханой. Как сообщает РИА Новости, там он встретился с президентом страны То Ламом.

Переговоры на высшем уровне продолжались около полутора часов. Стороны обменялись подписанными двусторонними документами, а после выступили с заявлениями для СМИ.

По мнению То Лама, встреча прошла успешна. Он обменялся с российским президентом мнениями по многим вопросам, в том числе по региональным и международным. Путин же отметил, что серьезное внимание было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

"Естественно, рассмотрели целый ряд вопросов региональной повестки, затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки", – заявил Путин.

Он добавил, что Москва и Ханой совместно отстаивают принципы верховенства права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, а также координируют усилия на международных площадках.

Говоря о международных вопросах, президент Вьетнама подчеркнул, что его страна выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая основана на международном праве. Россию там рассматривают как одного из приоритетных партнеров.