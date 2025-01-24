Путина удивило, что средняя зарплата в Москве составляет всего 160 тысяч рублей

Президент подчеркнул важность достойных зарплат

24 января 2025, 21:30, ИА Амител

На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин удивился средней зарплате в Москве, которая, по словам мэра столицы Сергея Собянина, составляет около 160 тысяч рублей, пишет ТАСС.

В ходе обсуждения условий труда в университете глава государства подчеркнул, что зарплаты, особенно у молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны.

"Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве", – уточнил Путин.

На вопрос о зарплатах мэр Москвы Сергей Собянин ответил, что средний уровень составляет около 160 тысяч рублей.

"Да ладно? Больше!" – с удивлением переспросил президент.

Однако Собянин подтвердил эту цифру.

Владимир Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, отметил, что нормативы по зарплатам университет выполнил, но добавил с улыбкой, что важно продолжать уделять внимание этой теме.