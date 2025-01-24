Путина удивило, что средняя зарплата в Москве составляет всего 160 тысяч рублей
Президент подчеркнул важность достойных зарплат
24 января 2025, 21:30, ИА Амител
На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин удивился средней зарплате в Москве, которая, по словам мэра столицы Сергея Собянина, составляет около 160 тысяч рублей, пишет ТАСС.
В ходе обсуждения условий труда в университете глава государства подчеркнул, что зарплаты, особенно у молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны.
"Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве", – уточнил Путин.
На вопрос о зарплатах мэр Москвы Сергей Собянин ответил, что средний уровень составляет около 160 тысяч рублей.
"Да ладно? Больше!" – с удивлением переспросил президент.
Однако Собянин подтвердил эту цифру.
Владимир Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, отметил, что нормативы по зарплатам университет выполнил, но добавил с улыбкой, что важно продолжать уделять внимание этой теме.
21:56:54 24-01-2025
Ещё раз спросил бы, он бы ответил 200
21:58:47 24-01-2025
Его удивила средняя ЗП озвученная ему Мэром Москвы. Реальная средняя ЗП в Москве его бы шокировала. А средняя ЗП по стране вообще бы добила.
22:47:59 24-01-2025
А размер прожиточного минимума его не удивляет? Размер пенсий и минималки, за которую многие работают не поражает его?
23:53:43 24-01-2025
Гость (22:47:59 24-01-2025) А размер прожиточного минимума его не удивляет? Размер пенси... а че ЕГО то должно поражать* он что-ли тут вам социализм??! при капстрое живем, алё
07:23:20 25-01-2025
Гость (22:47:59 24-01-2025) А размер прожиточного минимума его не удивляет? Размер пенси... Барину по фиг как холопы существуют. Надо братским народам других стран помогать...
22:53:46 24-01-2025
Да вот только ему отчитывалась дамочка про уровень жизни:1-Москва, 2-Питер; 3-Татарстан. А в провинции как...
23:47:24 24-01-2025
Это он ещё про Россию не в курсе
09:13:11 25-01-2025
А не он ли говорил, что ЗП 17 косарей - это уже средний класс?
10:39:04 25-01-2025
А про Алтайский край случайно не спрашивал …
10:58:50 25-01-2025
Масквабад и Россия- два разных государства. Мы для них замкадыши, про наши зарплаты можно и вовсе не вспоминать...
12:07:18 25-01-2025
Что же это за хозяин, который не знает, что творится у него дома, прямо под носом? Или шутит так?
12:15:17 25-01-2025
А размер средней пенсии по стране его не удивляет.
13:03:50 26-01-2025
Гость (12:15:17 25-01-2025) А размер средней пенсии по стране его не удивляет.... Вы думаете, ему об этом сказали?