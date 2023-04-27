Путин утвердил порядок проживания жителей новых регионов без российского гражданства

Депортировать или объявлять их пребывание на территории страны нежелательным власти не будут

27 апреля 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет особенности проживания жителей новых регионов, не получивших гражданство РФ. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликовал Кремль.

Так, иностранцами будут считаться граждане, которые проживали на новых территориях на день их принятия в состав России или ранее проживавшие там и выехавшие в другие регионы страны. Отдельно указывается, что они должны были заявить о желании сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу.

Подобные иностранцы, как и лица без гражданства, могут обратиться за видом на жительство, однако будут обязаны пройти дактилоскопию и предоставить ряд документов, в том числе с переводом для тех, которые оформлены на иностранном языке. При этом на территории ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей требовать перевод не будут до окончания переходного периода.

В числе прочего отмечается, что пожелавших сохранить своё прошлое гражданство не будут депортировать, запрещать им въезд или объявлять нежелательным их пребывание в стране.