В Минобороны рассказали, будет ли новая мобилизация

02 декабря 2023, 08:33, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ почти на 170 тысяч человек – до 2,209 млн, из них 1,320 млн – военнослужащие, сообщили в Кремле.

В Минобороны пояснили, что мера реализуется поэтапно за счет контрактников.

"Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", – рассказали в МО.

Увеличение штатной численности ВС РФ объяснили "ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО", а также наращиванием сил альянса на границах с РФ.

В ноябре в Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году.