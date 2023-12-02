Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
В Минобороны рассказали, будет ли новая мобилизация
02 декабря 2023, 08:33, ИА Амител
Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ почти на 170 тысяч человек – до 2,209 млн, из них 1,320 млн – военнослужащие, сообщили в Кремле.
В Минобороны пояснили, что мера реализуется поэтапно за счет контрактников.
"Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", – рассказали в МО.
Увеличение штатной численности ВС РФ объяснили "ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО", а также наращиванием сил альянса на границах с РФ.
В ноябре в Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году.
09:06:05 02-12-2023
Щас победит
09:20:22 02-12-2023
Гость (09:06:05 02-12-2023) Щас победит ... Разум уже давно побежден.
09:28:54 02-12-2023
Гость (09:20:22 02-12-2023) Разум уже давно побежден.... У тебя разу а от рождения не было. Зачем ты пытаешься из себя что то выдавить?
16:15:55 02-12-2023
Гость (09:28:54 02-12-2023) У тебя разу а от рождения не было. Зачем ты пытаешься из себ... Ты путаешь. ПГМ ни есть наличие ума. Ты лучше в тик-токе под песни белобрысого кривляйся.
16:41:06 02-12-2023
Гость (16:15:55 02-12-2023) Ты путаешь. ПГМ ни есть наличие ума. Ты лучше в тик-токе под... А что в моем ответе тебе навело тебя на мысль о православии и еще о песнях Шамана?) ты реально сдвинутый) мне, конечно же, доставляет что вас так корежит от количества трупов хохлов, но это голимая правда. Мне только одно непонятно - зачем ты все еще здесь, раз ты так против нашей страны? Уезжай. Тебя и тебе подобных здесь никто не держит.
09:28:17 02-12-2023
Гость (09:06:05 02-12-2023) Щас победит ... А тебе надо чтобы он проиграл?
09:07:17 02-12-2023
Ну все верно, призывной возраст на срочку же увеличили с 18 до 30, и штатная численность увеличилась.
13:28:16 02-12-2023
Конспирологи утеврждают, что страна вступила в столетний цикл мировых воин: 1812 - 1914 - 2014. И всё действо продлится до 2045 года. Поэтому молодёжь должна быть готова к тому, что очень многим придётся пасть молодыми.
19:40:53 02-12-2023
Гость (13:28:16 02-12-2023) Конспирологи утеврждают, что страна вступила в столетний цик... Молодёжь выбирает свалить и жить долго и счастливо
09:05:30 03-12-2023
Гость (19:40:53 02-12-2023) Молодёжь выбирает свалить и жить долго и счастливо... И где она сейчас, твоя свалившая молодежь? На помойках Тбилиси себе на поесть выискивает) что то не видно там счастливых лиц) почитай даже твою любимую Медузу (иноагент), там полно рассказов релокантов о нищете)
12:26:35 03-12-2023
Гость (09:05:30 03-12-2023) Гость (19:40:53 02-12-202... Да вы мои мамкины оппики) да не понравилось им, что их чморят) обиделись) кинулись минусить) заревом ваших пердаков доволен)
16:53:36 03-12-2023
Гость (12:26:35 03-12-2023) Да вы мои мамкины оппики) да не понравилось им, что их чморя... А ты на минуса обращаешь внимания? Да ты моя тик-токовская девочка! Ты еще поплачь!
17:28:07 02-12-2023
Чуть больше половины военнослужащие, а остальные кто??? Невоеннослужащие, но тоже при погонах и льготах?
15:42:14 03-12-2023
А возле Португалии какое море-океан сапоги помыть?