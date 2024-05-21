Путин уволил Владимира Толстого с поста своего советника по культуре

Причины отставки пока неизвестны

21 мая 2024, 23:06, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Владимира Толстого. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Сам чиновник пока не прокомментировал ситуацию. Новое место работы Толстого пока неизвестно.

Толстой занимал должность советника главы государства по вопросам культуры с 2012 года. В 2019 году его дополнительно назначили председателем Совета при президенте РФ по русскому языку. До своего перехода на должность советника был председателем Общественной палаты Тульской области и членом Общественной палаты России.

Толстой является одним из потомков писателя Льва Толстого. Карьеру он начинал как журналист.