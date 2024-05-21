Путин уволил Владимира Толстого с поста своего советника по культуре
Причины отставки пока неизвестны
21 мая 2024, 23:06, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Владимира Толстого. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Сам чиновник пока не прокомментировал ситуацию. Новое место работы Толстого пока неизвестно.
Толстой занимал должность советника главы государства по вопросам культуры с 2012 года. В 2019 году его дополнительно назначили председателем Совета при президенте РФ по русскому языку. До своего перехода на должность советника был председателем Общественной палаты Тульской области и членом Общественной палаты России.
Толстой является одним из потомков писателя Льва Толстого. Карьеру он начинал как журналист.
23:14:07 21-05-2024
Шойгу сдал Толстого ?
23:18:32 21-05-2024
7 лет человек непонятно чем занимался, за бюджетный счёт. Пора другим дать покайфовать
23:23:29 21-05-2024
И куда теперь Толстый пойдёт? Он без пропитания не может.
23:45:33 21-05-2024
от греха подальше...
23:47:02 21-05-2024
Кто ж теперь про кору дуба втирать будет?!