"Один, под дождем и ветром". Чем восхитила Россию и напугала Запад инаугурация Путина

Президент показал образец хорошего здоровья и "зарядил" Шамана

08 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Инаугурация Владимира Путина в 2024 году / Скриншот с видеотрансляции, ТАСС

Главное в прошедшей 7 мая церемонии вступления Владимира Путина в должность президента – это то, что она состоялась и была проведена без сучка и задоринки, считают наблюдатели. Если в России эксперты обратили внимание на вопросы внутренней политики, затронутые президентом в его выступлении, то западные СМИ увидели в нем угрожающие нотки.

Финальная точка выборного цикла

Как известно, церемония инаугурации состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин принес присягу, которую объявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. После традиционной речи глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади и участвовал в благодарственном молебне, который отслужил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Политолог, доцент и кандидат Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев признался, что больших неожиданностей от церемонии вступления президента в должность не ожидал.

"Существенных отличий от того, что было ранее, быть не может, поскольку инаугурация – это определенная процедура. Она законна и правильна лишь в том случае, если соответствует принятым процедурным шагам. Это как миропомазание – оно не может быть новым или старым", – пояснил он amic.ru.

В качестве исторического примера отличия традиционной процедуры от предыдущих собеседник напомнил коронацию Наполеона: "Как мы помним, в 1804 году он вырвал корону из рук папы римского и сам возложил ее себе на голову. Это было отступление от принятых правил, историческое исключение. А во всех остальных есть утвержденный механизм вступления в должность, способ легитимации".

Политолога Сергея Маркова восхитила выдержка главы государства.

"Путин один, без шапки, под дождем со снегом и пронзительным ветром". "Путин показывает всем образец стойкости. И хорошего здоровья, что тоже важно для хорошей работы", – заметил он в своем телеграм-канале.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития считает важным, что сама процедура инаугурации состоялась, учитывая появившиеся накануне сообщения о планах ВСУ осуществить 7 мая массированную атаку на российскую территорию.

"Это важнейшее политическое событие в жизни страны, поэтому крайне важно, чтобы все прошло без сбоев, как мы и наблюдали. Все важнейшие элементы были соблюдены. Церемония состоялась после праздника Пасхи, поэтому в ней была важна вторая, символическая часть, когда патриарх Кирилл отслужил молебен, на котором присутствовал президент", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Журналист Петр Акопов в своей колонке на РИА Новости сравнил состоявшуюся церемонию с 2000 годом, когда Путин впервые был избран главой государства.

"За прошедшие четверть века Путин полностью доказал свою профпригодность для поста президента, став бесспорным и безальтернативным национальным лидером. Безальтернативным не из-за несуществующей диктатуры, а по причине того, что сам народ считает его таковым..." – отмечает журналист.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, инаугурация "ставит финальную точку в выборном цикле и одновременно запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре", написал политик в своем телеграм-канале.

И хотя инаугурация считается стандартной процедурой, популярного поп-певца Шамана она сильно впечатлила. Он признался СМИ, что был "заряжен" увиденным и с таким приподнятым настроением отправился на свой концерт в подмосковное Раменское.

Слова диктовала процедура

Конечно, для наблюдателей особый интерес представляло содержание выступления Путина. Дмитрий Журавлев считает, что речь вполне соответствовала характеру процедуры.

"Президент сказал ключевые вещи: не сказать он их не мог, как не мог сказать их как-то по-особенному, поскольку это был бы уже доклад на три часа. Сама форма общих заявлений связана с процедурой инаугурации", – подчеркнул эксперт.

По словам Дмитрия Журавлева, "заявления Путина были правильные – развитие экономики, промышленности, высокотехнологичные рабочие места, повышение уровня жизни".

"Он сказал то, вокруг чего будет концентрироваться его политика в течение этого срока. И понятно, что нужно заканчивать военные действия – разумеется, нашей победой. Хочется, чтобы при этом была еще и промышленная политика. Будет она или нет – посмотрим", – заметил Журавлев.

Сергей Марков нашел сенсационным, что в своей речи президент не так много говорил об СВО. "Говорил о героях, о необходимости победы и о периоде трудных испытаний для нашей страны. Но СВО не была главной темой. А наоборот, главная тема – народосбережение и семейные ценности", – написал он.

Дмитрий Солонников обратил внимание на то, что выступление главы государства было сосредоточено на внутренней политике.

"Президент обратился к своим согражданам по тем вопросам, которые они считают наиболее важными сегодня. Именно поэтому слова о сбережении народа, внимании к семье и другим социальным аспектам занимали в его выступлении главное место, а не, скажем, противостояние Западу", – указал он.

"Десять угрожающих слов Путина"

Инаугурация Путина заняла одно из центральных мест в публикациях западных СМИ, хотя представители далеко не всех западных государств появились на церемонии.

Немецкий журнал Spiegel написал , что "в настоящее время в ЕС обнаруживаются значительные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию начала пятого президентского срока России".

"Как сообщили в брюссельском информационном агентстве несколько дипломатов ЕС, такие страны, как Франция, Венгрия и Словакия, хотят направить своих представителей для приведения Путина к присяге, чтобы каналы переговоров оставались открытыми. Однако Германия и многие другие страны ЕС считают свое участие неуместным", – говорится в публикации издания.

Корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт напомнил , что на состоявшихся выборах "Путин получил 87% голосов, а правительства западных стран осудили голосование как несвободное и несправедливое, но последние данные независимого "Левада-центра" (признан в России иноагентом) показали, что текущий рейтинг Путина составляет 85%".

Британская газета Financial Times обратила внимание на заявление Путина, что Россия по-прежнему открыта для диалога с Западом. Однако из-за украинского конфликта, продолжающегося уже два года, "отношения России с Западом находятся на самом низком со времен холодной войны уровне", пишет издание.

Другая британская газета – The Mirror – написала , что "во время инаугурации кремлевский лидер выступил с леденящей душу угрозой в адрес Запада из десяти слов".

"Путин пригрозил: "Судьбу России будем определять только мы сами". При этом он также заявил: "Я сделаю все возможное, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие". Он добавил: "Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и воплотим в жизнь все, о чем мечтаем. Вместе мы победим", – процитировало издание фрагменты президентского выступления.