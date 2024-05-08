"Один, под дождем и ветром". Чем восхитила Россию и напугала Запад инаугурация Путина
Президент показал образец хорошего здоровья и "зарядил" Шамана
08 мая 2024, 06:15, ИА Амител
Главное в прошедшей 7 мая церемонии вступления Владимира Путина в должность президента – это то, что она состоялась и была проведена без сучка и задоринки, считают наблюдатели. Если в России эксперты обратили внимание на вопросы внутренней политики, затронутые президентом в его выступлении, то западные СМИ увидели в нем угрожающие нотки.
Финальная точка выборного цикла
Как известно, церемония инаугурации состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин принес присягу, которую объявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. После традиционной речи глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади и участвовал в благодарственном молебне, который отслужил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Политолог, доцент и кандидат Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев признался, что больших неожиданностей от церемонии вступления президента в должность не ожидал.
"Существенных отличий от того, что было ранее, быть не может, поскольку инаугурация – это определенная процедура. Она законна и правильна лишь в том случае, если соответствует принятым процедурным шагам. Это как миропомазание – оно не может быть новым или старым", – пояснил он amic.ru.
В качестве исторического примера отличия традиционной процедуры от предыдущих собеседник напомнил коронацию Наполеона: "Как мы помним, в 1804 году он вырвал корону из рук папы римского и сам возложил ее себе на голову. Это было отступление от принятых правил, историческое исключение. А во всех остальных есть утвержденный механизм вступления в должность, способ легитимации".
Политолога Сергея Маркова восхитила выдержка главы государства.
"Путин один, без шапки, под дождем со снегом и пронзительным ветром". "Путин показывает всем образец стойкости. И хорошего здоровья, что тоже важно для хорошей работы", – заметил он в своем телеграм-канале.
Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития считает важным, что сама процедура инаугурации состоялась, учитывая появившиеся накануне сообщения о планах ВСУ осуществить 7 мая массированную атаку на российскую территорию.
"Это важнейшее политическое событие в жизни страны, поэтому крайне важно, чтобы все прошло без сбоев, как мы и наблюдали. Все важнейшие элементы были соблюдены. Церемония состоялась после праздника Пасхи, поэтому в ней была важна вторая, символическая часть, когда патриарх Кирилл отслужил молебен, на котором присутствовал президент", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Журналист Петр Акопов в своей колонке на РИА Новости сравнил состоявшуюся церемонию с 2000 годом, когда Путин впервые был избран главой государства.
"За прошедшие четверть века Путин полностью доказал свою профпригодность для поста президента, став бесспорным и безальтернативным национальным лидером. Безальтернативным не из-за несуществующей диктатуры, а по причине того, что сам народ считает его таковым..." – отмечает журналист.
По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, инаугурация "ставит финальную точку в выборном цикле и одновременно запускает процесс масштабных преобразований в экономике, социальной и транспортной сфере, науке и культуре", написал политик в своем телеграм-канале.
И хотя инаугурация считается стандартной процедурой, популярного поп-певца Шамана она сильно впечатлила. Он признался СМИ, что был "заряжен" увиденным и с таким приподнятым настроением отправился на свой концерт в подмосковное Раменское.
Слова диктовала процедура
Конечно, для наблюдателей особый интерес представляло содержание выступления Путина. Дмитрий Журавлев считает, что речь вполне соответствовала характеру процедуры.
"Президент сказал ключевые вещи: не сказать он их не мог, как не мог сказать их как-то по-особенному, поскольку это был бы уже доклад на три часа. Сама форма общих заявлений связана с процедурой инаугурации", – подчеркнул эксперт.
По словам Дмитрия Журавлева, "заявления Путина были правильные – развитие экономики, промышленности, высокотехнологичные рабочие места, повышение уровня жизни".
"Он сказал то, вокруг чего будет концентрироваться его политика в течение этого срока. И понятно, что нужно заканчивать военные действия – разумеется, нашей победой. Хочется, чтобы при этом была еще и промышленная политика. Будет она или нет – посмотрим", – заметил Журавлев.
Сергей Марков нашел сенсационным, что в своей речи президент не так много говорил об СВО. "Говорил о героях, о необходимости победы и о периоде трудных испытаний для нашей страны. Но СВО не была главной темой. А наоборот, главная тема – народосбережение и семейные ценности", – написал он.
Дмитрий Солонников обратил внимание на то, что выступление главы государства было сосредоточено на внутренней политике.
"Президент обратился к своим согражданам по тем вопросам, которые они считают наиболее важными сегодня. Именно поэтому слова о сбережении народа, внимании к семье и другим социальным аспектам занимали в его выступлении главное место, а не, скажем, противостояние Западу", – указал он.
"Десять угрожающих слов Путина"
Инаугурация Путина заняла одно из центральных мест в публикациях западных СМИ, хотя представители далеко не всех западных государств появились на церемонии.
Немецкий журнал Spiegel написал, что "в настоящее время в ЕС обнаруживаются значительные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию начала пятого президентского срока России".
"Как сообщили в брюссельском информационном агентстве несколько дипломатов ЕС, такие страны, как Франция, Венгрия и Словакия, хотят направить своих представителей для приведения Путина к присяге, чтобы каналы переговоров оставались открытыми. Однако Германия и многие другие страны ЕС считают свое участие неуместным", – говорится в публикации издания.
Корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт напомнил, что на состоявшихся выборах "Путин получил 87% голосов, а правительства западных стран осудили голосование как несвободное и несправедливое, но последние данные независимого "Левада-центра" (признан в России иноагентом) показали, что текущий рейтинг Путина составляет 85%".
Британская газета Financial Times обратила внимание на заявление Путина, что Россия по-прежнему открыта для диалога с Западом. Однако из-за украинского конфликта, продолжающегося уже два года, "отношения России с Западом находятся на самом низком со времен холодной войны уровне", пишет издание.
Другая британская газета – The Mirror – написала, что "во время инаугурации кремлевский лидер выступил с леденящей душу угрозой в адрес Запада из десяти слов".
"Путин пригрозил: "Судьбу России будем определять только мы сами". При этом он также заявил: "Я сделаю все возможное, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие". Он добавил: "Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и воплотим в жизнь все, о чем мечтаем. Вместе мы победим", – процитировало издание фрагменты президентского выступления.
Автор американской газеты The New York Times Иван Нечепуренко пишет, что "в условиях наступления его армии в ходе украинского конфликта <...> президент Владимир Путин на этой неделе займет центральное место на двух крупных мероприятиях, которые продемонстрируют его доминирующее положение в политике страны и его решимость победить на Украине".
06:37:49 08-05-2024
Как сказал бы профессор Соловей*, настоящий Путин, такую погоду не выдержал бы.
07:24:33 08-05-2024
"Один, под дождем и ветром"
08:17:47 08-05-2024
Гость (07:24:33 08-05-2024) "Один, под дождем и ветром"... Гость, а целый полк в летней форме, сколько в ожидание был под мокрым снегом?
08:59:00 08-05-2024
Гость (08:17:47 08-05-2024) Гость, а целый полк в летней форме, сколько в ожидание был п... Для них наверняка есть спецподдёвка с обогревом. Это вам не караул в Сибири или на Камчатке.
07:53:01 08-05-2024
После второго срока надо было уходить, все что мог он сделал.
08:02:12 08-05-2024
Гость (07:53:01 08-05-2024) После второго срока надо было уходить, все что мог он сделал... Если бы он знал свою судьбу наперед, то катался бы сейчас по всему миру, но аппетит власти сделал свое черное дело.
08:10:10 08-05-2024
Гость (07:53:01 08-05-2024) После второго срока надо было уходить, все что мог он сделал... Он не волен этого решать, он всего-лишь менеджер. А ведь есть еще и учредители...
10:57:56 08-05-2024
Гость (08:10:10 08-05-2024) Он не волен этого решать, он всего-лишь менеджер. А ведь ест... Если бы хотел уйти, то ушел, Ельцин ушел.
08:10:03 08-05-2024
Самая большая его заслуга в том, что он смог убедить огромную страну, что без него им конец и альтернативы нет
12:15:49 08-05-2024
повылазило... это я про комментаторов
14:45:44 08-05-2024
Гость (12:15:49 08-05-2024) повылазило... это я про комментаторов... Вы что-то имеете против мнения народа?