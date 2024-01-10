Путин: в России растет настрой на большую семью
Президент считает, что государство должно поддерживать ячейки общества
10 января 2024, 19:22, ИА Амител
Фото: ТАСС
Настрой на большую семью в России растет, государство поддерживает такую тенденцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря, сообщает РИА Новости.
"По опросам общественного мнения в 2022 году 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется", – пояснил президент.Как отметил Путин, государство должно поддерживать такие семьи. Он напомнил о большом количестве социальных мер: льготной ипотеке, освобождении от налога на доходы, единой системе льгот от беременности до 18-летия ребенка.
19:48:36 10-01-2024
При этом падает рождаемость. Парадокс на парадоксе прям
20:00:23 10-01-2024
Гость (19:48:36 10-01-2024) При этом падает рождаемость. Парадокс на парадоксе прям... Ну так настрой это одно, а понимание, что ты и двоих не потянешь, а с некоторых пор и один недопустимая роскошь - это другое. Не все же рожают в надежде, что лужайка с неба свалится, большинство рассчитывает свои силы. А глядя на цены и обстановку, в своих силах как-то уже и сомневаться начинаешь...
01:37:23 11-01-2024
Сахар, сахар, сахар....,....,,,,.... чувствуете? во рту слаще стало!?
09:14:44 11-01-2024
Гость (01:37:23 11-01-2024) Сахар, сахар, сахар....,....,,,,.... чувствуете? во рту слащ... В моё время говорили "Халва-халва"...
13:19:23 11-01-2024
Твайлайт Спаркл (09:14:44 11-01-2024) В моё время говорили "Халва-халва"...... Халва... уже древний утиль.
09:15:28 11-01-2024
Пришло время раздавать жён на конкурсной основе? Или узаконить многожёнство?
09:21:06 11-01-2024
Твайлайт Спаркл (09:15:28 11-01-2024) Пришло время раздавать жён на конкурсной основе? Или узакони... шантажами и угрозами заставить рожать минимум 5
09:26:04 11-01-2024
Твайлайт Спаркл (09:15:28 11-01-2024) Пришло время раздавать жён на конкурсной основе? Или узакони... Шепотом - так в одном отдельно взятом российском регионе прямо-таки глава его за многоженство высказался. Ибо это хорошо) Правда, на какие шиши средневзвешенный Вася или Петя будет этих нескольких жен содержать, вопрос интересный. Видимо, будет как с неопатриархатом - все плюшки м, а ж будет тащить все на себе, но при этом еще и права открыть рот не иметь)
09:55:02 11-01-2024
Гость (09:26:04 11-01-2024) Шепотом - так в одном отдельно взятом российском регионе пря... Неопатриархат - это тоже хорошо, одобряю. Ещё ввести обязательные ДНК-тесты на отцовство, и можно запускать в прод новые реалии жизни и новые семьи с несколькими жёнами.
10:01:36 11-01-2024
Твайлайт Спаркл (09:55:02 11-01-2024) Неопатриархат - это тоже хорошо, одобряю. Ещё ввести обязате... Что-то мне подсказывает, что запустить можно что угодно. Вот только рожать в таких условиях будут только выданные замуж и оплодотворенные принудительно, да и то, если их к койке на 9 месяцев привязать.
12:11:46 11-01-2024
Блогеры проводили опрос: "Хотели бы Вы иметь многодетную семью?" Почти все отвечали: "Да, но не можем себе позволить". Размножаться, сколачивая свой родственный клан, и доминировать над окружающими - это заложено в каждом живом существе, а в человеке в первую очередь (доминирующий вид на Земле) Поэтому как только правительство ослабит российскому народу поясок, то... а сейчас затягивается потуже.
13:18:14 11-01-2024
В опросах я обычно такую фантазию горожу, что самому не верится, почему я так сказал.