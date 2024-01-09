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Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Численность населения России к тому времени должна превысить 150 млн человек

09 января 2024, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В своем новом обзоре ведомство представило три варианта демографического прогноза. В наиболее пессимистичном, также названном как "низкий", ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года: 81,4 года у женщин и 72,6 года у мужчин. В среднем варианте продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины – 75,8, женщины – 83,2), а в оптимистическом – 84,5 года (мужчины – 81,3, женщины – 87,1).

По высокому прогнозу численность населения России к 2046 году вырастет и достигнет 150,78 млн. При этом все данные в статистике приводились без учета граждан, которые сейчас проживают в новых российских регионах.

Демография

Комментарии 11

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Гость

23:16:08 09-01-2024

Учитывая, что численность населения сокращается есть все основания предполагать, что она резко увеличится. Ну и активное долголетие опять же, скоро пенсионеры начнут просить президента поднять ещё хоть немного пенсионный возраст т.к сидеть 20 лет на пенсии ни кому не хочется

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Гость

06:02:32 10-01-2024

Обманывать не хорошо.

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Гость

09:54:43 10-01-2024

Гость (06:02:32 10-01-2024) Обманывать не хорошо. ... На обман, легко поддаются В этом дьявольском мире, вся жизнь на обмане построена.

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Гость

08:01:22 10-01-2024

Все предвосхищения уже проходили и Португалию догоним, и обгоним. Есть мудрость не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Если же врачи МСЧ посылают в Барнаул поставить укол, то навряд ли достигнут таких показателей.

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пессимист

09:07:34 10-01-2024

Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста: это лапша или уже спагетти? Спасибо!

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Гость

09:10:15 10-01-2024

Опять по бумагам увеличится

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Гость

09:13:35 10-01-2024

у меня в 2023 г. уши из жизни 9 знакомых и близких чел. ,не доживших до пенсионного возраста. Эта статья для кого ?

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гость

09:46:03 10-01-2024

Гость (09:13:35 10-01-2024) у меня в 2023 г. уши из жизни 9 знакомых и близких чел. ,не ... Вера в светлое будущие,а потом либо ишак сдохнет,либо падишах умрет

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Афиноген

10:51:36 10-01-2024

Непонятно, на основании каких таких радужных предпосылок рисуется подобная перспектива,когда день ото дня снижается жизненный уровень и сокращается население?Сколько можно втирать нам очки?

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гость

11:39:24 10-01-2024

господи где они живут эти прогнозисты может быть я живу не в той России

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гость

12:19:38 10-01-2024

гость (11:39:24 10-01-2024) господи где они живут эти прогнозисты может быть я живу не ... Так даже Владимиру Владимировичу задавали на прямой линии примерно такой же вопрос и даже он не смог на него ответить,а тут вы от простых смертных хотите услышать ответ

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