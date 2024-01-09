Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
Численность населения России к тому времени должна превысить 150 млн человек
09 января 2024, 22:45, ИА Амител
В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В своем новом обзоре ведомство представило три варианта демографического прогноза. В наиболее пессимистичном, также названном как "низкий", ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года: 81,4 года у женщин и 72,6 года у мужчин. В среднем варианте продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины – 75,8, женщины – 83,2), а в оптимистическом – 84,5 года (мужчины – 81,3, женщины – 87,1).
По высокому прогнозу численность населения России к 2046 году вырастет и достигнет 150,78 млн. При этом все данные в статистике приводились без учета граждан, которые сейчас проживают в новых российских регионах.
23:16:08 09-01-2024
Учитывая, что численность населения сокращается есть все основания предполагать, что она резко увеличится. Ну и активное долголетие опять же, скоро пенсионеры начнут просить президента поднять ещё хоть немного пенсионный возраст т.к сидеть 20 лет на пенсии ни кому не хочется
06:02:32 10-01-2024
Обманывать не хорошо.
09:54:43 10-01-2024
Гость (06:02:32 10-01-2024) Обманывать не хорошо. ... На обман, легко поддаются В этом дьявольском мире, вся жизнь на обмане построена.
08:01:22 10-01-2024
Все предвосхищения уже проходили и Португалию догоним, и обгоним. Есть мудрость не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Если же врачи МСЧ посылают в Барнаул поставить укол, то навряд ли достигнут таких показателей.
09:07:34 10-01-2024
Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста: это лапша или уже спагетти? Спасибо!
09:10:15 10-01-2024
Опять по бумагам увеличится
09:13:35 10-01-2024
у меня в 2023 г. уши из жизни 9 знакомых и близких чел. ,не доживших до пенсионного возраста. Эта статья для кого ?
09:46:03 10-01-2024
Гость (09:13:35 10-01-2024) у меня в 2023 г. уши из жизни 9 знакомых и близких чел. ,не ... Вера в светлое будущие,а потом либо ишак сдохнет,либо падишах умрет
10:51:36 10-01-2024
Непонятно, на основании каких таких радужных предпосылок рисуется подобная перспектива,когда день ото дня снижается жизненный уровень и сокращается население?Сколько можно втирать нам очки?
11:39:24 10-01-2024
господи где они живут эти прогнозисты может быть я живу не в той России
12:19:38 10-01-2024
гость (11:39:24 10-01-2024) господи где они живут эти прогнозисты может быть я живу не ... Так даже Владимиру Владимировичу задавали на прямой линии примерно такой же вопрос и даже он не смог на него ответить,а тут вы от простых смертных хотите услышать ответ