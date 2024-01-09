Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

Численность населения России к тому времени должна превысить 150 млн человек

09 января 2024, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В своем новом обзоре ведомство представило три варианта демографического прогноза. В наиболее пессимистичном, также названном как "низкий", ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года: 81,4 года у женщин и 72,6 года у мужчин. В среднем варианте продолжительность жизни может достичь 79,8 года (мужчины – 75,8, женщины – 83,2), а в оптимистическом – 84,5 года (мужчины – 81,3, женщины – 87,1).

По высокому прогнозу численность населения России к 2046 году вырастет и достигнет 150,78 млн. При этом все данные в статистике приводились без учета граждан, которые сейчас проживают в новых российских регионах.