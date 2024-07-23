Путин включил врио главы Алтая в состав Госсовета

Бывший руководитель республики Олег Хорохордин, в свою очередь, Совет покинул

23 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Владимир Путин включил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака в состав Госсовета. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Также в состав Госсовета вошли врио еще восьми субъектов РФ.

В то же время из состава Совета исключены бывшие главы регионов, в том числе экс-руководитель Горного Алтая Олег Хорохордин.

Госсовет – конституционный государственный орган, обеспечивающий функционирование и взаимодействия органов власти.