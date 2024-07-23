Путин включил врио главы Алтая в состав Госсовета
Бывший руководитель республики Олег Хорохордин, в свою очередь, Совет покинул
23 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Владимир Путин включил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака в состав Госсовета. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Также в состав Госсовета вошли врио еще восьми субъектов РФ.
В то же время из состава Совета исключены бывшие главы регионов, в том числе экс-руководитель Горного Алтая Олег Хорохордин.
Госсовет – конституционный государственный орган, обеспечивающий функционирование и взаимодействия органов власти.
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