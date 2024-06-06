Хорохордина на посту главы Республики Алтай сменит сенатор Андрей Турчак

06 июня 2024, 11:20, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

4 июня 2024 года Олег Хорохордин объявил о добровольной отставке с поста главы Республики Алтай. Его место (пока в статусе врио) занял секретарь генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак. Amic.ru узнал, что думают жители Республики Алтай о правлении Хорохордина и его уходе, а также чего ожидают от Турчака, который будет руководить регионом как минимум до сентябрьских выборов (а, возможно, и после них).

Жительница Горно-Алтайска Аяру:

– К Хорохордину негативно относились почти все жители Республики Алтай, и не только коренные алтайцы. Не было никаких позитивных изменений, или почти никаких. Улучшения идут по национальным проектам, но они есть по всей России, и от региона тут ничего не зависит, деньги дают федералы. Да, строятся детские сады, ремонтируют дороги и здания, но это все только по федеральным деньгам. Как Хорохордин приехал, у нас на Алтае многие земли начали продавать москвичам. Земель продается много, а местным жителям это не нравится.

Люди хотят человека, который изнутри знает проблемы и понимает, как все делать. Тем более у нас тут сильны наши традиции. При этом неважно, русский это или алтаец.

Жительница Горно-Алтайска Наталья (имя изменено):

– Везде есть свои плюсы и свои минусы, и у Хорохордина тоже. Тут с какой стороны посмотреть. К нему разное отношение в Республике Алтай. По мне так он был нормальным главой. Национальные программы, которые в республике продвигали, реализовывались. Это в первую очередь благоустройство, здесь стало заметно лучше.

По новому главе только совсем недавно информация появилась, трудно еще что-то сказать. Ситуация может пойти в любую сторону. У нас может быть все – главное, какая цель и какая задача стоит перед новым руководителем. Мы сейчас сами в ожидании, не знаем, что и как. Всегда хочется что-то лучше, всегда есть к чему стремиться. Было неплохо, но имелись моменты, которые хотелось бы улучшить. Дальше что будет, то будет.

Жительница Горно-Алтайска Светлана (имя изменено):

– Я мало интересуюсь политикой. Мы живем, как и жили. При разных главах все одинаково: работа – дом. Поэтому для меня особо не имеет значения, кто пришел и кто ушел – ничего не меняется.

Андрей Турчак / Фото: er.ru

Житель Усть-Кана Кару:

– Местным без разницы, кого ставят. Один от другого мало отличается. К Хорохордину у некоторых было негативное отношение. Плохо люди относятся к человеку, который интересуется регионом только на словах, а на деле мы видим, как богачам из Центральной России достаются наши земли. При Хорохордине Москвы в регионе стало куда больше. Но в целом не поменялось ничего. Про Турчака я, как и многие другие, вообще ничего не знаю. Может, новый глава будет аккуратнее с продажей земель.

Житель Горно-Алтайска Саулек:

– Ушел Хорохордин, это его выбор. Мое мнение тут особой роли не играет. Может, что-то при нем в республике и поменялось, я не ощутил. Говорили по телевизору, что туристическую сферу развивал, про сельское хозяйство говорили, стадион он построил. Упадка не было. Плохого о нем я почти ничего не слышал.



По поводу Турчака – было бы хорошо, если бы он в медицине порядок навел. А так ни горячо ни холодно от этого назначения. Мы его не знаем, поэтому поживем – увидим, что да как. Хочется пожелать ему успехов в работе, побольше инвестиций.

Житель Горно-Алтайска Сергей:

– Мне Хорохордин никак не мешал и не помогал ничем. Я к власти отношусь равнодушно. Мои знакомые тоже. Всем по барабану – Хорохордина или Турчака на месте никто не знает. И он тоже о регионе ничего не знает, приехал сюда, кажется, в первый раз. Позитивные изменения в Республике Алтай произошли, когда она образовалась. Но от посаженного в кресло губернатора Иванова или Петрова ничего не меняется. С приходом Турчака будет все примерно так же, я думаю. Москва и дальше будет в регион идти, но это понятно, такое происходит по всей стране. Там другая категория денег, у наших местных бизнесменов не хватает финансов, чтобы что-то развить. Многим хотелось бы, но не получается, потому что денег нет. А у москвичей они есть. Главное, чтобы только все происходило по закону. Но скажу так: Турчак лучше, чем кто-то из алтайских элит. Там есть клановость и у многих все больше и больше нарастают националистические идеи.

Владимир Путин обратился к Турчаку с просьбой возглавить Республику Алтай / Фото: Александр Казаков / POOL / Новости

Жительница Горно-Алтайска Евгения:

– Отставка Хорохордина для меня стала большой неожиданностью. Вроде все ровно было и спокойно, и тут раз тебе – он уходит. За его правление было много построено детских садов, школ отремонтировано, больницу он достроил, дороги ремонтировал, много участков. В целом работу оцениваю позитивно. Турчака же я не знаю. Хорохордин был хотя бы с Алтайского края, а вот Турчак вообще не наш, из Перми. У большинства был запрос на местного человека, который здесь вырос. Поэтому пока непонятно, как будет. Но Республика Алтай на контроле у президента, поэтому, я думаю, что все должно быть хорошо.

Жительница Республики Алтай Александра (имя изменено):

– Общее настроение: слава Богу, что Хорохордин ушел. Народ радуется, многих людей не устраивала его политика. Говорили, что в республике он делал недостаточно. Сама я политикой не особо интересуюсь, поэтому критиковать не буду. Но атмосфера такая. А на нового, на Турчака, посмотрим, пока ничего непонятно.