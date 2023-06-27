Путин: военные в трудный для России момент встали на пути смуты

По словам главы государства, силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, а также прочность тыла военных

27 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что военные в трудный для России момент встали на пути смуты. Об этом он сказал, выступая перед силовиками на Соборной площади Кремля.

По его словам, силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, а также прочность тыла военных. В результате РФ не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции на Украине.

Кроме того, быстрая и четкая работа силовиков позволила не допустить жертв среди мирных граждан. Им удалось остановить гражданскую войну, подчеркнул глава государства.