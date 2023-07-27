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Путин: Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия

Успеха им не удалось добиться ни на одном участке фронта — наступление обернулось большими потерями и утерей техники

27 июля 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия на фронте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами.

Он отметил, что основные бои пришлись на Запорожское направление. Однако успехов украинские войска не имеют ни на одном из участков – они несут большие потери. Потери ВСУ превысили 200 человек, уничтожено 60% техники, в том числе 26 танков. 

"К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", – сказал президент.

Отдельно глава государства отметил массовый героизм солдат и офицеров при отражении атаки. По словам Путина, прямо в зоне боевых действий им вручат госнаграды. 

Напомним, что сегодня, 27 июля, американская газета The New York Times заявила, что ВСУ приступили к основному этапу контрнаступления. Главные силы украинских войск, по словам источников издания в Минобороны, сейчас находятся на юго-западном направлении. Туда подтянуты резервы.

Владимир Путин СВО

Комментарии 11

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Гость

20:11:48 27-07-2023

Знаете Владимир, а мы вам верим

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Гость

21:12:16 27-07-2023

Гость (20:11:48 27-07-2023) Знаете Владимир, а мы вам верим ... Просто небольшая коррекция его плана.

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Гость

20:20:37 27-07-2023

Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоянную бесперебойную доставку в СВО укронацистам вооружения Нато которым они много убивают наших воинов и разрушают под ноль наши территории инфраструктуру и убивают безнаказанно мирных граждан

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Гость

21:37:10 27-07-2023

Гость (20:20:37 27-07-2023) Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоя... Не далее как вчера главнокомандующий украины сообщил о повреждении трёх военных аэродромов.Не прошло и 15-ти месяцев...

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Гость

22:16:07 27-07-2023

Гость (20:20:37 27-07-2023) Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоя... Чё куришь?

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Гость

20:53:15 27-07-2023

От его слов повеело мобилизацией.

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Гость

21:14:50 27-07-2023

Гость (20:53:15 27-07-2023) От его слов повеело мобилизацией.... От недавно принятых законов Думой уже повеяло мобилизацией.

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Гость

21:11:59 27-07-2023

Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потерях хохлов. Но ни слова о наших.

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Гость

21:15:09 27-07-2023

Гость (21:11:59 27-07-2023) Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потеря... Простите, вы тупой или неграмотный? Вы в сабже слова ВВ про наши потери не увидели или не смогли прочитать?

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Гость

21:44:51 27-07-2023

Гость (21:15:09 27-07-2023) Простите, вы тупой или неграмотный? Вы в сабже слова ВВ про ... Только тупой или неправославный не может обратить внимания на эту алгебраическую пропорцию.

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Гость

21:27:20 27-07-2023

Гость (21:11:59 27-07-2023) Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потеря... Об этом и не надо говорить.Тем более о соотношениях и пропорциях.Дело не в алгебре,а в человеческих жизнях...Это не горящие свечки в Храме.

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