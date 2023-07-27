Путин: Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия

Успеха им не удалось добиться ни на одном участке фронта — наступление обернулось большими потерями и утерей техники

27 июля 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия на фронте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами.

Он отметил, что основные бои пришлись на Запорожское направление. Однако успехов украинские войска не имеют ни на одном из участков – они несут большие потери. Потери ВСУ превысили 200 человек, уничтожено 60% техники, в том числе 26 танков.

"К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", – сказал президент.

Отдельно глава государства отметил массовый героизм солдат и офицеров при отражении атаки. По словам Путина, прямо в зоне боевых действий им вручат госнаграды.

Напомним, что сегодня, 27 июля, американская газета The New York Times заявила, что ВСУ приступили к основному этапу контрнаступления. Главные силы украинских войск, по словам источников издания в Минобороны, сейчас находятся на юго-западном направлении. Туда подтянуты резервы.