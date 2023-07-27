Путин: Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия
Успеха им не удалось добиться ни на одном участке фронта — наступление обернулось большими потерями и утерей техники
27 июля 2023, 19:22, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия на фронте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами.
Он отметил, что основные бои пришлись на Запорожское направление. Однако успехов украинские войска не имеют ни на одном из участков – они несут большие потери. Потери ВСУ превысили 200 человек, уничтожено 60% техники, в том числе 26 танков.
"К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", – сказал президент.
Отдельно глава государства отметил массовый героизм солдат и офицеров при отражении атаки. По словам Путина, прямо в зоне боевых действий им вручат госнаграды.
Напомним, что сегодня, 27 июля, американская газета The New York Times заявила, что ВСУ приступили к основному этапу контрнаступления. Главные силы украинских войск, по словам источников издания в Минобороны, сейчас находятся на юго-западном направлении. Туда подтянуты резервы.
20:11:48 27-07-2023
Знаете Владимир, а мы вам верим
21:12:16 27-07-2023
Гость (20:11:48 27-07-2023) Знаете Владимир, а мы вам верим ... Просто небольшая коррекция его плана.
20:20:37 27-07-2023
Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоянную бесперебойную доставку в СВО укронацистам вооружения Нато которым они много убивают наших воинов и разрушают под ноль наши территории инфраструктуру и убивают безнаказанно мирных граждан
21:37:10 27-07-2023
Гость (20:20:37 27-07-2023) Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоя... Не далее как вчера главнокомандующий украины сообщил о повреждении трёх военных аэродромов.Не прошло и 15-ти месяцев...
22:16:07 27-07-2023
Гость (20:20:37 27-07-2023) Когда посадят наконец то нехороших лиц обеспечивающих постоя... Чё куришь?
20:53:15 27-07-2023
От его слов повеело мобилизацией.
21:14:50 27-07-2023
Гость (20:53:15 27-07-2023) От его слов повеело мобилизацией.... От недавно принятых законов Думой уже повеяло мобилизацией.
21:11:59 27-07-2023
Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потерях хохлов. Но ни слова о наших.
21:15:09 27-07-2023
Гость (21:11:59 27-07-2023) Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потеря... Простите, вы тупой или неграмотный? Вы в сабже слова ВВ про наши потери не увидели или не смогли прочитать?
21:44:51 27-07-2023
Гость (21:15:09 27-07-2023) Простите, вы тупой или неграмотный? Вы в сабже слова ВВ про ... Только тупой или неправославный не может обратить внимания на эту алгебраическую пропорцию.
21:27:20 27-07-2023
Гость (21:11:59 27-07-2023) Каждый день на всех новостных ресурсах рассказывают о потеря... Об этом и не надо говорить.Тем более о соотношениях и пропорциях.Дело не в алгебре,а в человеческих жизнях...Это не горящие свечки в Храме.