Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ

23 февраля 2024, 18:25, ИА Амител

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества / Фото: Сергей Савостьяно / ТАСС

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Как сообщает РИА Новости, в церемонии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ.

Глава государства также поприветствовал ветеранов, обменявшись с ними рукопожатиями.

Напомним, что Путин посещает Александровский сад 23 февраля ежегодно.