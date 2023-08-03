Путин: все чиновники должны ездить на российских автомобилях

Глава государства считает необходимым отказаться от государственной закупки иномарок

03 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Как сообщает ТАСС, глава государства считает, что госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях, в том числе и для повышения качества последних.

В ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что министерства, ведомства и управление делами предложили продолжить закупки автомобилей иностранного производства.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", – заявил Путин.

Напомним, что ранее пересаживать чиновников на отечественные авто предложил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр считает, что это способ поддержать спрос на продукцию и помочь развитию российских автопроизводителей.