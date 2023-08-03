Путин: все чиновники должны ездить на российских автомобилях
Глава государства считает необходимым отказаться от государственной закупки иномарок
03 августа 2023, 18:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Как сообщает ТАСС, глава государства считает, что госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях, в том числе и для повышения качества последних.
В ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что министерства, ведомства и управление делами предложили продолжить закупки автомобилей иностранного производства.
"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", – заявил Путин.
Напомним, что ранее пересаживать чиновников на отечественные авто предложил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр считает, что это способ поддержать спрос на продукцию и помочь развитию российских автопроизводителей.
18:21:37 03-08-2023
Это он имеет ввиду на ладу, уаз или аурус?)
08:57:50 04-08-2023
Гость (18:21:37 03-08-2023) Это он имеет ввиду на ладу, уаз или аурус?)... Aurus Senat, 2022 года, цена 117 000 000 руб. В наличии)))))))))
09:05:51 04-08-2023
Гость (08:57:50 04-08-2023) Aurus Senat, 2022 года, цена 117 000 000 руб. В наличии)))))... Это серьезно. Погуглите.
17:07:02 04-08-2023
Гость (16:35:21 04-08-2023) просто надо еще немного подождать... Aurus Lafet - лучше этот.
18:25:02 03-08-2023
Алтайские чиновники на каких машинах ездят?
18:36:49 03-08-2023
И даже личные жоповозки и жоповозни детёнышей и бабёшек !!! Так им и надо, дорогой Владимир Владимирович.
18:43:44 03-08-2023
Аурусы за тридцать миллионов или Москвичи за семь. Про какие именно он машины
20:30:07 03-08-2023
Затея хорошая, одобряю.
20:49:42 03-08-2023
Лет 20 про это слышим. А воз и ныне там.
22:10:41 03-08-2023
это что,они на метро ездить будут исполняя пожелание великого?
22:28:53 03-08-2023
Сказал бы - чиновники не должны ездить на иномарках.
22:29:33 03-08-2023
бамбарбия кургуду(шутка)
14:03:33 04-08-2023
я не против, пусть ездят на чём угодно, хоть на собачьих упряжках с бультерьерами, главное, чтобы транспортное средство было выкрашено в розовый.
16:35:21 04-08-2023
Гость (20:49:42 03-08-2023) Лет 20 про это слышим. А воз и ныне там. ... просто надо еще немного подождать