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Путин: все чиновники должны ездить на российских автомобилях

Глава государства считает необходимым отказаться от государственной закупки иномарок

03 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Как сообщает ТАСС, глава государства считает, что госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях, в том числе и для повышения качества последних.

В ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что министерства, ведомства и управление делами предложили продолжить закупки автомобилей иностранного производства.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", – заявил Путин.

Напомним, что ранее пересаживать чиновников на отечественные авто предложил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр считает, что это способ поддержать спрос на продукцию и помочь развитию российских автопроизводителей.

Владимир Путин

Комментарии 14

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Гость

18:21:37 03-08-2023

Это он имеет ввиду на ладу, уаз или аурус?)

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Гость

08:57:50 04-08-2023

Гость (18:21:37 03-08-2023) Это он имеет ввиду на ладу, уаз или аурус?)... Aurus Senat, 2022 года, цена 117 000 000 руб. В наличии)))))))))

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Гость

09:05:51 04-08-2023

Гость (08:57:50 04-08-2023) Aurus Senat, 2022 года, цена 117 000 000 руб. В наличии)))))... Это серьезно. Погуглите.

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Гость

17:07:02 04-08-2023

Гость (16:35:21 04-08-2023) просто надо еще немного подождать... Aurus Lafet - лучше этот.

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Гость

18:25:02 03-08-2023

Алтайские чиновники на каких машинах ездят?

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Гость

18:36:49 03-08-2023

И даже личные жоповозки и жоповозни детёнышей и бабёшек !!! Так им и надо, дорогой Владимир Владимирович.

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Гость

18:43:44 03-08-2023

Аурусы за тридцать миллионов или Москвичи за семь. Про какие именно он машины

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Гость

20:30:07 03-08-2023

Затея хорошая, одобряю.

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Гость

20:49:42 03-08-2023

Лет 20 про это слышим. А воз и ныне там.

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гость

22:10:41 03-08-2023

это что,они на метро ездить будут исполняя пожелание великого?

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Олег

22:28:53 03-08-2023

Сказал бы - чиновники не должны ездить на иномарках.

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ни кто

22:29:33 03-08-2023

бамбарбия кургуду(шутка)

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Гость

14:03:33 04-08-2023

я не против, пусть ездят на чём угодно, хоть на собачьих упряжках с бультерьерами, главное, чтобы транспортное средство было выкрашено в розовый.

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Гость

16:35:21 04-08-2023

Гость (20:49:42 03-08-2023) Лет 20 про это слышим. А воз и ныне там. ... просто надо еще немного подождать

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