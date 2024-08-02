Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета
Президент поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе
02 августа 2024, 07:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во Внуково-2. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", – сказал глава государства.
Президент также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе. Он заявил, что их представят к государственным наградам.
Ранее Центр общественных связей ФСБ подтвердил, что в Россию в результате обмена, произошедшего в Турции, вернулись восемь человек, которые находились в тюрьмах в ряде стран НАТО.
В списке освобожденных Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в нем числится находившийся в Германии и отбывавший пожизненное заключение гражданин РФ, "известный под фамилией Красиков". Большинству из них вменяли сотрудничество с разведкой РФ.
08:41:11 02-08-2024
Президент у трапа, красная дорожка, почётный караул. Не "простых" россиян обменяли. Как там при СССР "Обменяли хулигана на Луиса Корвалана"
09:53:50 02-08-2024
знаково. положительно.
13:17:16 02-08-2024
Красикова осудили на пожизненное за убийство. И, как пишут о нём, это далеко не первое.
14:03:36 02-08-2024
Гость (13:17:16 02-08-2024) Красикова осудили на пожизненное за убийство. И, как пишут о... Красиков - сотрудник наших спецслужб, он ликвидировал террориста, на чьем счету десятки убитых русских. Красиков - герой.