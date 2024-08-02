Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Президент поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе

02 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во Внуково-2. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", – сказал глава государства.

Президент также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе. Он заявил, что их представят к государственным наградам.

Ранее Центр общественных связей ФСБ подтвердил, что в Россию в результате обмена, произошедшего в Турции, вернулись восемь человек, которые находились в тюрьмах в ряде стран НАТО.

В списке освобожденных Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в нем числится находившийся в Германии и отбывавший пожизненное заключение гражданин РФ, "известный под фамилией Красиков". Большинству из них вменяли сотрудничество с разведкой РФ.