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Путин встретился с Адамом Кадыровым

На неофициальной встрече российский лидер поздравил молодого человека с предстоящей свадьбой

29 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности ЧР, начальником отдела обеспечения безопасности Адамом Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Путин встретился с Адамом в Москве. Российский лидер отметил, что молодой человек, несмотря на свой возраст, проявил себя как "ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу". Он также поздравил Кадырова с предстоящей свадьбы, пожелав ему семейного счастья и успехов. 

Напомним, что 27 июня стало известно о планах несовершеннолетнего Кадырова жениться. Мероприятие пройдет в родительском доме семьи. Невеста — из родного села Кадыровых, ее зовут Медни.

Владимир Путин Рамзан Кадыров

Комментарии 7

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Гость

10:20:28 29-06-2025

Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, мне не стыдно" ?

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Гость

20:06:53 29-06-2025

Гость (10:20:28 29-06-2025) Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, ... Феном надо греть, легче отходит

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Гость

10:25:01 29-06-2025

А что, так можно что-ли

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Элен без ребят

13:31:42 29-06-2025

Гость (10:25:01 29-06-2025) А что, так можно что-ли ... а почему нет?

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Человек

13:01:04 29-06-2025

Гость (10:20:28 29-06-2025) Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, ... и что?

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Гость

18:02:38 29-06-2025

Человек (13:01:04 29-06-2025) и что?... Вам не стыдно?

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Гость

18:24:39 29-06-2025

Почему то в Алтае алтайцы не правят

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