Путин встретился с Адамом Кадыровым
На неофициальной встрече российский лидер поздравил молодого человека с предстоящей свадьбой
29 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности ЧР, начальником отдела обеспечения безопасности Адамом Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, Путин встретился с Адамом в Москве. Российский лидер отметил, что молодой человек, несмотря на свой возраст, проявил себя как "ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу". Он также поздравил Кадырова с предстоящей свадьбы, пожелав ему семейного счастья и успехов.
Напомним, что 27 июня стало известно о планах несовершеннолетнего Кадырова жениться. Мероприятие пройдет в родительском доме семьи. Невеста — из родного села Кадыровых, ее зовут Медни.
10:20:28 29-06-2025
Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, мне не стыдно" ?
20:06:53 29-06-2025
Гость (10:20:28 29-06-2025) Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, ... Феном надо греть, легче отходит
10:25:01 29-06-2025
А что, так можно что-ли
13:31:42 29-06-2025
Гость (10:25:01 29-06-2025) А что, так можно что-ли ... а почему нет?
13:01:04 29-06-2025
Гость (10:20:28 29-06-2025) Помните одно время были модные наклейки на авто "я русский, ... и что?
18:02:38 29-06-2025
Человек (13:01:04 29-06-2025) и что?... Вам не стыдно?
18:24:39 29-06-2025
Почему то в Алтае алтайцы не правят