Путин встретился с Адамом Кадыровым

На неофициальной встрече российский лидер поздравил молодого человека с предстоящей свадьбой

29 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности ЧР, начальником отдела обеспечения безопасности Адамом Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Путин встретился с Адамом в Москве. Российский лидер отметил, что молодой человек, несмотря на свой возраст, проявил себя как "ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу". Он также поздравил Кадырова с предстоящей свадьбы, пожелав ему семейного счастья и успехов.

Напомним, что 27 июня стало известно о планах несовершеннолетнего Кадырова жениться. Мероприятие пройдет в родительском доме семьи. Невеста — из родного села Кадыровых, ее зовут Медни.