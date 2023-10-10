НОВОСТИПолитика

Путин встретится с премьером Ирака 10 октября

Политики обсудят безопасность в регионе и другие вопросы

10 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани проведут переговоры в Москве, пишет "Ъ".

10 октября политики обсудят безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики, а 11-го числа поучаствуют в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин прежде приветствовал визит премьера Ирака в РФ и отмечал "добрые отношения" между странами.

Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Владимир Путин Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:47:16 10-10-2023

безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики --- Израиль наверное

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:54 10-10-2023

За кого Путин ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:23 10-10-2023

Гость (11:05:54 10-10-2023) За кого Путин ?... Должен быть за Россию

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:44 10-10-2023

Гость (11:05:54 10-10-2023) За кого Путин ?... За Россию.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров