Путин встретится с премьером Ирака 10 октября
Политики обсудят безопасность в регионе и другие вопросы
10 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани проведут переговоры в Москве, пишет "Ъ".
10 октября политики обсудят безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики, а 11-го числа поучаствуют в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин прежде приветствовал визит премьера Ирака в РФ и отмечал "добрые отношения" между странами.
Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
10:47:16 10-10-2023
безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики --- Израиль наверное
11:05:54 10-10-2023
За кого Путин ?
11:18:23 10-10-2023
Гость (11:05:54 10-10-2023) За кого Путин ?... Должен быть за Россию
12:35:44 10-10-2023
Гость (11:05:54 10-10-2023) За кого Путин ?... За Россию.