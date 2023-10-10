Путин встретится с премьером Ирака 10 октября

Политики обсудят безопасность в регионе и другие вопросы

10 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани проведут переговоры в Москве, пишет "Ъ".

10 октября политики обсудят безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики, а 11-го числа поучаствуют в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин прежде приветствовал визит премьера Ирака в РФ и отмечал "добрые отношения" между странами.

Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.