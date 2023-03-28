Путин: вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января
Так президент отреагировал на доклад главы Самарской области, упомянувшего об этой трагедии
28 марта 2023, 21:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели российских военных в Макеевке 1 января 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
В ходе своего доклада глава региона упомянул трагедию в Макеевке. Он подчеркнул, что "это стало тяжёлым ударом и испытанием для всего региона".
"Вся страна переживает", – заявил российский лидер.
Напомним, что инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Как заявляли в Минобороны РФ, 89 российских военнослужащих погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооружённых сил России в Макеевке.
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