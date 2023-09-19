Для удобств граждан. Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только при наличии с собой паспорта. Никаких других альтернатив нет. Однако теперь документ можно будет заменить профилем на "Госуслугах", открытым на телефоне. Также цифровой паспорт будет распространяться на другие документы, например, водительские права.

Идею Владимир Путин поддержал в феврале этого года. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, что технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала удостоверения личности.