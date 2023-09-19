Путин ввел цифровой паспорт в России. Как им пользоваться и заменит ли он бумажный
Документ опубликован на портале правовой информации
19 сентября 2023, 10:32, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте, который теперь будет считаться официальным наравне с бумажным". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Объясняем, что это все значит.
Итак, зачем нужен цифровой паспорт?
Для удобств граждан. Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только при наличии с собой паспорта. Никаких других альтернатив нет. Однако теперь документ можно будет заменить профилем на "Госуслугах", открытым на телефоне. Также цифровой паспорт будет распространяться на другие документы, например, водительские права.
Идею Владимир Путин поддержал в феврале этого года. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, что технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала удостоверения личности.
Как получить цифровой паспорт?
Заменит ли цифровой паспорт бумажный?
Нет, не переживайте. Дело добровольное. Как пояснили в Минцифры, мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов – удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта – только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов.
10:55:12 19-09-2023
всё дублируют и дублирут. Нет что-бы пластик внедрить вместо всего толстого этого вороха снилс, инн, права, сберкарта.
17:36:53 19-09-2023
нет в госуслугах цифрового паспорта. по крайней мере сейчас. я бы сделал.