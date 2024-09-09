Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Маслякова
Президент назвал ведущего КВН человеком многогранного таланта, который был предан своему делу и призванию
09 сентября 2024, 17:39, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни телеведущего Александра Маслякова. Как сообщает телеканал "360", телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент назвал Маслякова человеком многогранного таланта. По мнению Путина, артист был предан своему делу и благодаря его работе КВН стал уникальным явлением в российской культуре. Светлая память о нем останется в сердцах близких, друзей и поклонников творчества.
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", – заключил глава государства.
Напомним, что Масляков умер на 83-м году жизни вчера, 8 сентября. По сообщениям СМИ, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока уточняется.
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Зачем? Бабы еще нарожают! Прям с 11 класса.