Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Маслякова

Президент назвал ведущего КВН человеком многогранного таланта, который был предан своему делу и призванию

09 сентября 2024, 17:39, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни телеведущего Александра Маслякова. Как сообщает телеканал "360", телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент назвал Маслякова человеком многогранного таланта. По мнению Путина, артист был предан своему делу и благодаря его работе КВН стал уникальным явлением в российской культуре. Светлая память о нем останется в сердцах близких, друзей и поклонников творчества.

"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", – заключил глава государства.

Напомним, что Масляков умер на 83-м году жизни вчера, 8 сентября. По сообщениям СМИ, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока уточняется.