НОВОСТИПроисшествия

Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Маслякова

Президент назвал ведущего КВН человеком многогранного таланта, который был предан своему делу и призванию

09 сентября 2024, 17:39, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни телеведущего Александра Маслякова. Как сообщает телеканал "360", телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент назвал Маслякова человеком многогранного таланта. По мнению Путина, артист был предан своему делу и благодаря его работе КВН стал уникальным явлением в российской культуре. Светлая память о нем останется в сердцах близких, друзей и поклонников творчества.

"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", – заключил глава государства.

Напомним, что Масляков умер на 83-м году жизни вчера, 8 сентября. По сообщениям СМИ, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока уточняется.

Владимир Путин утраты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

20:21:17 09-09-2024

Лучше бы кому другому выразил.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:59 10-09-2024

Гость (20:21:17 09-09-2024) Лучше бы кому другому выразил. ...
Зачем? Бабы еще нарожают! Прям с 11 класса.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров