Путин выразил соболезнования близким умершего экс-главы ЦИК Чурова

В ближайшее время он направит им соответствующую телеграмму

22 марта 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время он направит им соответствующую телеграмму.

"Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", – заявил Песков.

Напомним, что экс-глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни 22 марта. Он перенёс операцию после обширного инфаркта. А несколько дней назад отметил 70-летний юбилей.

Чуров прославился не только политической деятельностью, но и яркими высказываниями. Биография, цитаты и забавные случаи с политиком – в материале amic.ru.