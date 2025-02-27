Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Главное

Первые контакты с новой администрацией США вселяют "определенные надежды", заявил президент

27 февраля 2025, 20:47, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Российский лидер высказался о работе федеральной службы, начале диалога между РФ и США, а также о ситуации в стране и мире. Текст выступления приводит пресс-служба Кремля.

Главные тезисы

Безопасность одних не должна достигаться за счет других, "и уж точно не за наш счет, не за счет России".

Не все поддерживают диалог между РФ и США, есть попытки его сорвать. Однако первые контакты с новой администрацией США внушают "определенные надежды".

Часть западных элит продолжает стремиться к дестабилизации в мире.

Россия должна твердо защищать свой суверенитет, жизнь и свободу граждан от любых угроз.

РФ всегда была готова решать украинский кризис мирными средствами.

Количество террористических преступлений в России увеличилось, причем большинство из них организовано украинскими спецслужбами.

Необходимо усилить меры по защите государственной границы, повышая плотность прикрытия на наиболее уязвимых участках.

Важно пресекать любые попытки расколоть российское общество, стравливать представителей разных национальностей и религий.

Научные разработки российских ученых должны быстрее внедряться в производство, а не оставаться засекреченными.

Перед началом выступления президент объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках, "которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах".