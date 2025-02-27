Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Главное
Первые контакты с новой администрацией США вселяют "определенные надежды", заявил президент
27 февраля 2025, 20:47, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Российский лидер высказался о работе федеральной службы, начале диалога между РФ и США, а также о ситуации в стране и мире. Текст выступления приводит пресс-служба Кремля.
Главные тезисы
- Безопасность одних не должна достигаться за счет других, "и уж точно не за наш счет, не за счет России".
- Не все поддерживают диалог между РФ и США, есть попытки его сорвать. Однако первые контакты с новой администрацией США внушают "определенные надежды".
- Часть западных элит продолжает стремиться к дестабилизации в мире.
- Россия должна твердо защищать свой суверенитет, жизнь и свободу граждан от любых угроз.
- РФ всегда была готова решать украинский кризис мирными средствами.
- Количество террористических преступлений в России увеличилось, причем большинство из них организовано украинскими спецслужбами.
- Необходимо усилить меры по защите государственной границы, повышая плотность прикрытия на наиболее уязвимых участках.
- Важно пресекать любые попытки расколоть российское общество, стравливать представителей разных национальностей и религий.
- Научные разработки российских ученых должны быстрее внедряться в производство, а не оставаться засекреченными.
Перед началом выступления президент объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках, "которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах".
"В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за Родину, но не дрогнули и не отступили", – сказал российский лидер.
07:33:33 28-02-2025
Слова ни о чём
09:31:16 28-02-2025
Как хорошо, что, при чётких прописанных в Конституции сроках, вот уже четверть века нашу страну возглавляет один и тот же такой замечательный президент! Пусть правит ещё 100 лет!
10:06:30 28-02-2025
Не все поддерживают диалог между РФ и США, есть попытки его сорвать ---- не всем нравится, вдруг договорятся
10:31:46 28-02-2025
Пусть послушает Джеффри Сакса, на заседании в европарламенте!!! вот тут на днях...
10:44:43 28-02-2025
быть врагом США - опасно.
быть другом США - смертельно!
Генри Киссенджер
12:23:29 28-02-2025
Однако первые контакты с новой администрацией США внушают "определенные надежды". Новая администрация продлила санкции еще на год, вынуждает продавать редкоземельные ресурсы по дешевке, финансирует и поддерживает Украину. США превратили Россию в колонию, в не суверенное государство, навязало нам свой ЦБ, непонятные деньги, заставили работать на свою экономику... Парадокс.
13:09:37 28-02-2025
Гость (12:23:29 28-02-2025) Однако первые контакты с новой администрацией США внушают "о... продлила санкции, заставили работать на свою экономику --- а зачем против работающих на твою экономику вводить санкции? Они же мешают работать на твою экономику
13:28:27 28-02-2025
Гость (12:23:29 28-02-2025) Однако первые контакты с новой администрацией США внушают "о... А зачем они финансируют войну между двумя своими колониями? Война ведь мешает обоим колониям работать на экономику финансистов войны. А из-за проблем в том числе в их экономике их общество разделилось и уже даже прозвучали первые выстрелы. Так зачем же им делать гадости своей же экономике? Не логичней ли снять санкции и прекратить финансировать войну, чтобы колонии могли спокойней работать на их экономику? Возникает подозрение, что кто-то уже на них не работает, за это санкции и война