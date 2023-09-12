Президент напомнил, что в 2022 году в России провели частичную мобилизацию

12 сентября 2023, 17:29, ИА Амител

Президент России Владимир Путин рассказал о возможности второй волны мобилизации в стране, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Shot.

Путин напомнил, что в 2022 году в России провели частичную мобилизацию, призвали 300 тысяч человек.

"Сейчас у нас за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкомат и подписывают контракты. Более того, этот процесс продолжается, ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контрактов", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что люди сами сознательно идут, понимая, что "в конечном итоге они окажутся на фронте".

Путин также указал, что на Украине идут "одна за одной" волны мобилизации.