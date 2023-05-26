Путин удивился реакции Тбилиси на отмену виз для граждан Грузии

Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии

26 мая 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила реакция официальных властей Грузии на отмену виз для граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" глава государства заявил, что со стороны реакция грузинских людей похожа на поведение "спятивших" людей. Путин подчеркнул, что ему не понято, что происходит внутри Грузии и почему его инициатива вызвала такую реакцию.

Также глава государства отметил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Но есть и исключения.