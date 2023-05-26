Путин удивился реакции Тбилиси на отмену виз для граждан Грузии
Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии
26 мая 2023, 22:36, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила реакция официальных властей Грузии на отмену виз для граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" глава государства заявил, что со стороны реакция грузинских людей похожа на поведение "спятивших" людей. Путин подчеркнул, что ему не понято, что происходит внутри Грузии и почему его инициатива вызвала такую реакцию.
Также глава государства отметил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Но есть и исключения.
00:06:59 27-05-2023
Не по задумке президента получилось.
07:06:42 27-05-2023
Есть же такая пословица. Если не просят - не помогай
14:00:26 27-05-2023
Грузинам мозги активно пудрят американцы. Работают над этим давно и систематично. Точно так же, как работали над украинцами, меняя их сознание и восприятие России. Это ментальная война США против русских.
21:14:07 27-05-2023
Гость (14:00:26 27-05-2023) Грузинам мозги активно пудрят американцы. Работают над этим ... Пиндосы расширяют грузинам общественное сознание в целях их приверженности свободе и демократии. А также привечают к европейским ценностям,пренебрегая азиатскими.Хотя сами пиндосы живут как известно за океаном в америке.На самом деле они это делают в целях подчинения себе.
10:47:04 28-05-2023
Гость (21:14:07 27-05-2023) Пиндосы расширяют грузинам общественное сознание в целях их ... А кто мешал РФ вести подобную работу? А не просто высокостатусными дипломатами чаи гонять. В результате имеем куда более сильное влияние на пространстве СНГ пиндосов