НОВОСТИОбщество

Путин удивился реакции Тбилиси на отмену виз для граждан Грузии

Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии

26 мая 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила реакция официальных властей Грузии на отмену виз для граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости

На встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" глава государства заявил, что со стороны реакция грузинских людей похожа на поведение "спятивших" людей. Путин подчеркнул, что ему не понято, что происходит внутри Грузии и почему его инициатива вызвала такую реакцию.

Также глава государства отметил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Он пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Но есть и исключения.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

00:06:59 27-05-2023

Не по задумке президента получилось.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:42 27-05-2023

Есть же такая пословица. Если не просят - не помогай

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:26 27-05-2023

Грузинам мозги активно пудрят американцы. Работают над этим давно и систематично. Точно так же, как работали над украинцами, меняя их сознание и восприятие России. Это ментальная война США против русских.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:07 27-05-2023

Гость (14:00:26 27-05-2023) Грузинам мозги активно пудрят американцы. Работают над этим ... Пиндосы расширяют грузинам общественное сознание в целях их приверженности свободе и демократии. А также привечают к европейским ценностям,пренебрегая азиатскими.Хотя сами пиндосы живут как известно за океаном в америке.На самом деле они это делают в целях подчинения себе.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:04 28-05-2023

Гость (21:14:07 27-05-2023) Пиндосы расширяют грузинам общественное сознание в целях их ... А кто мешал РФ вести подобную работу? А не просто высокостатусными дипломатами чаи гонять. В результате имеем куда более сильное влияние на пространстве СНГ пиндосов

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров