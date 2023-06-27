Путин: за год на содержание ЧВК "Вагнер" ушло более 86 млрд рублей из бюджета
По его словам, за год через Военторг собственник компании "Конкорд", которую с 2017 года возглавляет командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, получил от государства 80 млрд рублей
27 июня 2023, 19:25, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на встрече с военными заявил, что с мая 2022 года по май 2023-го на содержание ЧВК "Вагнер" ушло 86,262 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, за год через Военторг собственник компании "Конкорд", которую с 2017 года возглавляет командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, получил от государства 80 млрд рублей.
"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", – заявил Путин.
Он добавил, что бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, а также проявляли мужество и героизм.
19:58:04 27-06-2023
любопытно однако,а как все таки звучит расшифровка ЧВК
09:01:55 28-06-2023
гость (19:58:04 27-06-2023) любопытно однако,а как все таки звучит расшифровка ЧВК... Частная Военная Компания, или у Вас есть какая-то секретная информация об альтернативной расшифровке?
20:21:46 27-06-2023
Как может в условиях законов РФ какая-то ЧВК получить столько денег, оружия и власти? КАК? ВВП не знал?
20:33:21 27-06-2023
Так на всех друзей расходы огромные....
22:45:34 27-06-2023
Ну и что. Самая эффективная силовая структура России.
06:06:12 28-06-2023
Это всего лишь стоимость 10 лет содержания ОДНОГО полковника, типа Захарченко. Про госду.у вообще лучше не упоминать.
09:20:01 28-06-2023
Это частная военная компания, она вообще-то по названию воюет за деньги. И что она может украсть у государства если там нет заинтересованных высших офицеров?
15:25:56 28-06-2023
читатель (09:20:01 28-06-2023) Это частная военная компания, она вообще-то по названию воюе... Речь идет о том, что деньги могли красть ДО попаданию их по назначению - на содержание ЧВК "Вагнер".
13:06:54 28-06-2023
Сам создал, а платил из наших налогов? Как припугнули, так враз ручки отряхнуть хочет.