Путин: за год на содержание ЧВК "Вагнер" ушло более 86 млрд рублей из бюджета

По его словам, за год через Военторг собственник компании "Конкорд", которую с 2017 года возглавляет командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, получил от государства 80 млрд рублей

27 июня 2023, 19:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин на встрече с военными заявил, что с мая 2022 года по май 2023-го на содержание ЧВК "Вагнер" ушло 86,262 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, за год через Военторг собственник компании "Конкорд", которую с 2017 года возглавляет командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, получил от государства 80 млрд рублей.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", – заявил Путин.

Он добавил, что бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, а также проявляли мужество и героизм.