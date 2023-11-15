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Путин заявил, что честные выборы важны для внутриполитической стабильности

Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан

15 ноября 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на награждении представителей избирательных комиссий в Ново-Огарево.

"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", – заявил глава государства.Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан, чтобы люди понимали силу своего голоса. Он поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы.

Владимир Путин Политика выборы

Комментарии 18

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Гость

21:47:33 15-11-2023

Блин аж живот заболел. Какие там камедиклабы

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Гость

23:29:47 15-11-2023

Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власти.

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Гость

06:43:09 16-11-2023

Гость (23:29:47 15-11-2023) Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власт... Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...

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Гость

13:20:49 16-11-2023

Гость (23:29:47 15-11-2023) Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власт... не дождетесь, двухпроцентные

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Гость

23:51:54 15-11-2023

Ну-ну....

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Гость

05:24:47 16-11-2023

"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", – заявил глава государства.------------------ Все правильно, что взято в скобки, а то можно бвло поверить в правдивую мысль. Как говорится, шельма сама себя метит.

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Гость

06:10:16 16-11-2023

Посмотреть бы на эти "честные", хоть одним глазком

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Гость

09:59:14 16-11-2023

Гость (06:10:16 16-11-2023) Посмотреть бы на эти "честные", хоть одним глазком ... Дак сходите проголосуйте.

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Гость

07:22:15 16-11-2023

146%

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Гость

08:15:38 16-11-2023

Еще курочка в гнезде.. а уже вынесли мозг этим электронным голосованием. Тренировочка, проверочка! Не зря Памфилофвой медальку нацепили. Весной вообще героя России дадут!

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Гость

09:21:33 16-11-2023

И бюджетники тренируются в ДЭГ....а потом отчитываются в месенджерах пофамильно

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Гость

10:31:22 16-11-2023

Уторм встал. Перед телевизором зевнул. Всё, проголосовал.

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Гость

11:00:43 16-11-2023

Путин заявил, что путинские выборы важны для внутрипутинской стабильности, вот так правдивее.

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Гость

11:06:18 16-11-2023

Президент будет имитировать выбор.

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Гость

12:00:20 16-11-2023

а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-то, кто сможет заменить этого человека? К чему раскачивание в такое время? доведем до конца, а там уж и ...посмотрим

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Гость

13:23:26 16-11-2023

Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... это ипсо, у них своя задача. Надо жее как то России сломить, надо изнутри, в бою же не получается

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Гость

13:32:48 16-11-2023

Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... Да, конца не дождёмся.

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Гость

13:48:40 16-11-2023

Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... До чьёго конца? У нас каждый год "то понос, то золотуха" (поговорка)

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