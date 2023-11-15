Путин заявил, что честные выборы важны для внутриполитической стабильности

Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан

15 ноября 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на награждении представителей избирательных комиссий в Ново-Огарево.

"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", – заявил глава государства.Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан, чтобы люди понимали силу своего голоса. Он поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы.