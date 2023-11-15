Путин заявил, что честные выборы важны для внутриполитической стабильности
Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан
15 ноября 2023, 21:28, ИА Амител
Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на награждении представителей избирательных комиссий в Ново-Огарево.
"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", – заявил глава государства.Президент рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан, чтобы люди понимали силу своего голоса. Он поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы.
21:47:33 15-11-2023
Блин аж живот заболел. Какие там камедиклабы
23:29:47 15-11-2023
Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власти.
06:43:09 16-11-2023
Гость (23:29:47 15-11-2023) Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власт... Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
13:20:49 16-11-2023
Гость (23:29:47 15-11-2023) Как надоел этот спектакль, хотелось бы дожить до смены власт... не дождетесь, двухпроцентные
23:51:54 15-11-2023
Ну-ну....
05:24:47 16-11-2023
"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", – заявил глава государства.------------------ Все правильно, что взято в скобки, а то можно бвло поверить в правдивую мысль. Как говорится, шельма сама себя метит.
06:10:16 16-11-2023
Посмотреть бы на эти "честные", хоть одним глазком
09:59:14 16-11-2023
Гость (06:10:16 16-11-2023) Посмотреть бы на эти "честные", хоть одним глазком ... Дак сходите проголосуйте.
07:22:15 16-11-2023
146%
08:15:38 16-11-2023
Еще курочка в гнезде.. а уже вынесли мозг этим электронным голосованием. Тренировочка, проверочка! Не зря Памфилофвой медальку нацепили. Весной вообще героя России дадут!
09:21:33 16-11-2023
И бюджетники тренируются в ДЭГ....а потом отчитываются в месенджерах пофамильно
10:31:22 16-11-2023
Уторм встал. Перед телевизором зевнул. Всё, проголосовал.
11:00:43 16-11-2023
Путин заявил, что путинские выборы важны для внутрипутинской стабильности, вот так правдивее.
11:06:18 16-11-2023
Президент будет имитировать выбор.
12:00:20 16-11-2023
а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-то, кто сможет заменить этого человека? К чему раскачивание в такое время? доведем до конца, а там уж и ...посмотрим
13:23:26 16-11-2023
Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... это ипсо, у них своя задача. Надо жее как то России сломить, надо изнутри, в бою же не получается
13:32:48 16-11-2023
Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... Да, конца не дождёмся.
13:48:40 16-11-2023
Гость (12:00:20 16-11-2023) а вы предлагаете СЕЙЧАС менять власть? на кого? есть ли кто-... До чьёго конца? У нас каждый год "то понос, то золотуха" (поговорка)