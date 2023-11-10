Путину доверяют больше 79% россиян

Почти столько же граждан одобряют его деятельность

10 ноября 2023, 16:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 79,2%, увеличившись за неделю на 1,5 п.п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В то же время уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1 п.п. и составляет 75,6%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

В декабре пройдет большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Мероприятия проведут в объединенном формате.