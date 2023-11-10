Путину доверяют больше 79% россиян
Почти столько же граждан одобряют его деятельность
10 ноября 2023, 16:20, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 79,2%, увеличившись за неделю на 1,5 п.п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
В то же время уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1 п.п. и составляет 75,6%.
Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
В декабре пройдет большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Мероприятия проведут в объединенном формате.
16:29:24 10-11-2023
К марту должно за 100 перевалить
16:29:56 10-11-2023
Не плохой потенциал для мобилизации. Всех 79,2% переписать и распределить по способностям боевым.
16:37:02 10-11-2023
Гость (16:29:56 10-11-2023) Не плохой потенциал для мобилизации. Всех 79,2% переписать и... А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?
17:35:40 10-11-2023
Гость (16:37:02 10-11-2023) А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?... Смотрю, ты из окопа сторчишь,
20:02:14 10-11-2023
Гость (16:37:02 10-11-2023) А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?... Все 16 барнаульских минусующих бандеровцев отметились?
17:02:29 10-11-2023
146% -цель!!!!
19:15:21 10-11-2023
Ага.
19:21:55 10-11-2023
Тут главное что? Самому ВЦИОМу поверить в эту чепуху
19:28:21 10-11-2023
Эти 79% от числа тех, кто ответил. Да вот только 90% отказываются участвовать-отвечать в опросах. Так что эти проценты от 1/10 части населения.
21:02:26 10-11-2023
Гость (19:28:21 10-11-2023) Эти 79% от числа тех, кто ответил. Да вот только 90% отказыв... Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек!
21:51:13 10-11-2023
Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Если вас удерживают в заложниках, дайте сигнал
23:03:09 10-11-2023
Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Цеховики подтянулись
07:51:06 11-11-2023
Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Чем гордишься, в вашем цехе махровая дедовщина.
19:44:15 10-11-2023
У Ельцина тоже зашкаливал, а после его смерти узнали правду.
19:46:37 10-11-2023
Более 79%... Это сколько? 300!?
20:14:57 10-11-2023
вот это сказочники
21:06:12 10-11-2023
Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА!
21:55:45 10-11-2023
Таня (21:06:12 10-11-2023) Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА! ... Ну кто-то должен всё таки быть в этих 79%. Искренне вам сочувствую. Хотя может вы и сами виноваты
22:13:39 10-11-2023
Таня (21:06:12 10-11-2023) Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА! ... не пались бот платный,логотип то один остается хоть ники пытаешься менять
01:29:55 12-11-2023
За что. За 23 года ни одного решения во благо народа повышение его уровня жизни и положения в обществе. Зато олигархату на триллионы без отдачи.
13:07:36 12-11-2023
Ну совсем, как на выборах....