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Путину доверяют больше 79% россиян

Почти столько же граждан одобряют его деятельность

10 ноября 2023, 16:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 79,2%, увеличившись за неделю на 1,5 п.п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В то же время уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1 п.п. и составляет 75,6%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

В декабре пройдет большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Мероприятия проведут в объединенном формате.

Владимир Путин

Комментарии 21

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Гость

16:29:24 10-11-2023

К марту должно за 100 перевалить

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Гость

16:29:56 10-11-2023

Не плохой потенциал для мобилизации. Всех 79,2% переписать и распределить по способностям боевым.

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Гость

16:37:02 10-11-2023

Гость (16:29:56 10-11-2023) Не плохой потенциал для мобилизации. Всех 79,2% переписать и... А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?

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Игорь

17:35:40 10-11-2023

Гость (16:37:02 10-11-2023) А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?... Смотрю, ты из окопа сторчишь,

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Гость

20:02:14 10-11-2023

Гость (16:37:02 10-11-2023) А ты уже в штаны наложил и за границу сбежал, ссыкло ?... Все 16 барнаульских минусующих бандеровцев отметились?

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Дядька

17:02:29 10-11-2023

146% -цель!!!!

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гость

19:15:21 10-11-2023

Ага.

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пессимист

19:21:55 10-11-2023

Тут главное что? Самому ВЦИОМу поверить в эту чепуху

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Гость

19:28:21 10-11-2023

Эти 79% от числа тех, кто ответил. Да вот только 90% отказываются участвовать-отвечать в опросах. Так что эти проценты от 1/10 части населения.

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Гость

21:02:26 10-11-2023

Гость (19:28:21 10-11-2023) Эти 79% от числа тех, кто ответил. Да вот только 90% отказыв... Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек!

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Гость

21:51:13 10-11-2023

Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Если вас удерживают в заложниках, дайте сигнал

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Гость

23:03:09 10-11-2023

Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Цеховики подтянулись

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Гость

07:51:06 11-11-2023

Гость (21:02:26 10-11-2023) Мы за ПУТИНА, весь цех 46 человек! ... Чем гордишься, в вашем цехе махровая дедовщина.

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Гость

19:44:15 10-11-2023

У Ельцина тоже зашкаливал, а после его смерти узнали правду.

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Гость

19:46:37 10-11-2023

Более 79%... Это сколько? 300!?

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гость

20:14:57 10-11-2023

вот это сказочники

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Таня

21:06:12 10-11-2023

Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА!

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Гость

21:55:45 10-11-2023

Таня (21:06:12 10-11-2023) Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА! ... Ну кто-то должен всё таки быть в этих 79%. Искренне вам сочувствую. Хотя может вы и сами виноваты

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гость

22:13:39 10-11-2023

Таня (21:06:12 10-11-2023) Я за Путина, и все мои родственники, друзья, соседи - ЗА! ... не пались бот платный,логотип то один остается хоть ники пытаешься менять

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Гость

01:29:55 12-11-2023

За что. За 23 года ни одного решения во благо народа повышение его уровня жизни и положения в обществе. Зато олигархату на триллионы без отдачи.

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Гость

13:07:36 12-11-2023

Ну совсем, как на выборах....

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