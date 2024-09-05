Путин заявил, что инфляция в России начала снижаться
Он также отметил, что в Малайзии этот уровень ниже
05 сентября 2024, 19:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Инфляция в России постепенно снижается, хотя еще недавно она превышала 9% при целевом показателе 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
В своем выступлении он также упомянул Малайзию, где уровень инфляции составляет всего 2%. Президент выразил сожаление, что в России этот показатель выше.
"У нас целевой показатель – около 4%, но недавно он достиг 9,2%. Однако сейчас тенденция к снижению, и он уже меньше 9%, – пояснил глава государства. – Это хорошая новость".
19:23:09 05-09-2024
Да ну????
22:23:37 05-09-2024
Гость (19:23:09 05-09-2024) Да ну????... Ну да, это статистика, бро.
19:38:11 05-09-2024
А инфляция знает про это ?
20:04:52 05-09-2024
На днях в интернете сравнивали цены на продукты по чеку от 2021 года. Инфляция получилась 40-70%.
20:44:59 05-09-2024
Гость (20:04:52 05-09-2024) На днях в интернете сравнивали цены на продукты по чеку от 2... С ваших слоа получается Путин врёт ?
07:04:29 06-09-2024
Гость (20:44:59 05-09-2024) С ваших слоа получается Путин врёт ?... Никогда такого не было, и вот опять!
21:55:24 05-09-2024
Есть квартира в Барнауле, в которой появляюсь редко. Средняя месячная плата летом при нулевом пользовании водой, светом и само собой отоплением в прошлом году была 900 рублей плюс-минус копейки. В этом году минимум 1300 с копейками. Рост в полтора раза считай.
10:21:06 06-09-2024
Гость (21:55:24 05-09-2024) Есть квартира в Барнауле, в которой появляюсь редко. Средняя...
Ну и что. Зато может газонокосилки подешевели на 40%
23:40:07 05-09-2024
Снимите уже с него розовые очки)))
03:38:05 06-09-2024
Какие "9%"? Судя по взлёту цен инфляция уже исчисляется десятками процентов!
07:21:42 06-09-2024
Бытовую инфляцию ощущают все на своем личном примере - когда вы замечаете, что сейчас платите больше за аналогичный объем товаров или услуг, чем раньше. Коммунальная платежка, бенз, чек в магазине или ресторане… Поэтому говорить населению, что инфляция имеет «… тенденцию к снижению…» (цитата), это несколько необдуманно. Это только злит широкие народные массы. Согласно экономической теории есть разные виды инфляции от умеренной до гиперинфляции. Стат цифры сейчас говорят как раз об умеренной инфляции (10%). Ну так просто признайте это и озвучьте меры как вы с ней собираетесь бороться, а то кроме увеличения ключевой ставки ЦБ ни о каких иных мерах и не слышно.
09:21:42 06-09-2024
ну как всегда - типо живем мы хорошо, не прибедняйтесь. По факту нация нищает, деньги обесцениваются, жкх подняли на 9 процентов, продукты на все 20-30 процентов, техника - вот недавно писали еще +10-15 процентов, связь - аналогично. Людей бесят занижаемые оптимистичные цифры. Потому что каждый чувствует, что у денег фактически меньше покупательная способность.