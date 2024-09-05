Путин заявил, что инфляция в России начала снижаться

Он также отметил, что в Малайзии этот уровень ниже

05 сентября 2024, 19:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Инфляция в России постепенно снижается, хотя еще недавно она превышала 9% при целевом показателе 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В своем выступлении он также упомянул Малайзию, где уровень инфляции составляет всего 2%. Президент выразил сожаление, что в России этот показатель выше.