Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту
Он добавил, то решать вопрос нужно мирными средствами
13 октября 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин на саммите СНГ заявил о том, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Его слова передает ТАСС.
Путин отметил, что Израиль подвергся "беспрецедентной по своей жестокости атаке" и имеет право на защиту, однако нужно искать возможность урегулирования конфликта мирным путем.
По мнению Владимира Путина, никакой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, не существует.
19:46:20 13-10-2023
Вас гражданин не понять. Вы то за арабов то эа евреев ...
02:21:53 14-10-2023
Гость (19:46:20 13-10-2023) Вас гражданин не понять. Вы то за арабов то эа евреев ...... Да почему мы должны быть за арабов или за евреев? Мы за русских. А в том конфликте между арабами и евреями разобраться сложно. Кто там прав, кто виноват, если обе стороны натворили много чего.
00:33:58 14-10-2023
Лавировали, лавировали, да не вылавировали ...
07:37:09 14-10-2023
Так что здесь кому-то придётся согласиться пожертвовать целостностью.