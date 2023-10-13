Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

Он добавил, то решать вопрос нужно мирными средствами

13 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин на саммите СНГ заявил о том, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Его слова передает ТАСС.

Путин отметил, что Израиль подвергся "беспрецедентной по своей жестокости атаке" и имеет право на защиту, однако нужно искать возможность урегулирования конфликта мирным путем.

По мнению Владимира Путина, никакой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, не существует.