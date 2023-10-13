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Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

Он добавил, то решать вопрос нужно мирными средствами

13 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владимир Путин на саммите СНГ заявил о том, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Его слова передает ТАСС.

Путин отметил, что Израиль подвергся "беспрецедентной по своей жестокости атаке" и имеет право на защиту, однако нужно искать возможность урегулирования конфликта мирным путем.

По мнению Владимира Путина, никакой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, не существует. 

Политика

Комментарии 4

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Гость

19:46:20 13-10-2023

Вас гражданин не понять. Вы то за арабов то эа евреев ...

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Гость

02:21:53 14-10-2023

Гость (19:46:20 13-10-2023) Вас гражданин не понять. Вы то за арабов то эа евреев ...... Да почему мы должны быть за арабов или за евреев? Мы за русских. А в том конфликте между арабами и евреями разобраться сложно. Кто там прав, кто виноват, если обе стороны натворили много чего.

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Гость

00:33:58 14-10-2023

Лавировали, лавировали, да не вылавировали ...

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Гость

07:37:09 14-10-2023

Так что здесь кому-то придётся согласиться пожертвовать целостностью.

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