Путин заявил, что Крынки полностью под контролем ВС РФ
Ранее ВСУ использовали их как плацдарм
20 февраля 2024, 23:28, ИА Амител
Крынки находятся под полным контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС РФ освободили Крынки, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в свой плацдарм.
"Доложили, что этот населенный пункт на левом берегу Днепра практически, ну не практически, а полностью под нашим контролем", – сказал президент.Отметим, что накануне президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. 19 февраля военные полностью освободили коксохимический завод в городе, а 20 февраля закончили зачистку.
00:09:40 21-02-2024
Освобождение Украины от германских войск в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года...
09:19:48 21-02-2024
Гость (00:09:40 21-02-2024) Освобождение Украины от германских войск в ходе Великой Отеч... Ну так то была война, а это что-то странное. Гитлеру Сталин деньги не платил и совместных бизнесов ни кто не вёл. Сейчас например на полном серьезный объясняют , что железные дороги по которым вооружение приезжает из Европы и едет до линии соприкосновения. Не являются целью, т.к уничтожать их бессмысленно , они очень быстро строятся. Хотя у нас вот в Барнауле мост через Обь несколько лет просто реставрировали
09:33:23 21-02-2024
Гость (09:19:48 21-02-2024) Ну так то была война, а это что-то странное. Гитлеру Сталин ... Гитлеру Сталин деньги не платил --- ну тут есть нюанс, Сталин не покупал вооружение за валюту, а России сейчас приходится. Все войны имеют свои отличия. За валюту полученную от бизнеса с врагом приобретается дрон, который прилетает и мочит врага. Бизнес с врагом упал до минимума, причем враг сам его сокращает, пример, взрыв Северных потоков и санкции. И труба через Украину сто процентов скоро исчезнет, удивительно как она эти 2 года прожила. Бизнес на другие страны мира мгновенно переориентировать невозможно, но на 90 % он уже переориентирован. С врагом осталось 10 %, которые враг сам скоро закончит или взрывом или санкциями
09:43:55 21-02-2024
Гость (09:33:23 21-02-2024) Сталин не покупал вооружение за валюту погугли, что такое лендлиз в годы ВОВ
09:58:56 21-02-2024
Гость (09:43:55 21-02-2024) погугли, что такое лендлиз в годы ВОВ... Ну сказал а, говори б. Что конкретно кто у кого преобретались?
10:04:15 21-02-2024
Гость (09:43:55 21-02-2024) погугли, что такое лендлиз в годы ВОВ... Погугли был ли ленглиз за немецкие марки. Или так догадайся
10:11:17 21-02-2024
Гость (09:43:55 21-02-2024) погугли, что такое лендлиз в годы ВОВ... По вашему Сталин покупал?Или всё-таки он не покупал?
10:43:09 21-02-2024
Гость (09:43:55 21-02-2024) погугли, что такое лендлиз в годы ВОВ... За ленд-лиз платили после войны.
09:51:53 21-02-2024
Гость (09:33:23 21-02-2024) Гитлеру Сталин деньги не платил --- ну тут есть нюанс, Стали... А на что Зеленский тратит полученные из России деньги не в курсе?
10:08:26 21-02-2024
Гость (09:51:53 21-02-2024) А на что Зеленский тратит полученные из России деньги не в к... Полученные от России деньги он тратит, чтобы покушать, на войну с Россией он тратит деньги, полученные от Запада. Украина на 99 % живет на деньги Запада, около процента зарабатывает сама, деньги за транзит газа для них ни о чем, поэтому они его скоро прекратят, причем сами, не будет повода на штрафы
10:28:26 21-02-2024
Гость (10:08:26 21-02-2024) Полученные от России деньги он тратит, чтобы покушать, на во... Всё божья роса. Да?
10:03:00 21-02-2024
Гость (09:33:23 21-02-2024) Гитлеру Сталин деньги не платил --- ну тут есть нюанс, Стали... Импортозамещение работает, доходы граждан рекордно выросли, а наша экономика первая в Европе. Я тоже иногда смотрю телевизор
10:58:00 21-02-2024
Гость (10:03:00 21-02-2024) Импортозамещение работает, доходы граждан рекордно выросли, ... Я тоже иногда смотрю телевизор -- надо еще думать. Что телевизор, что интернет, без мозгов ничего не дает
09:34:32 21-02-2024
Гость (09:19:48 21-02-2024) Ну так то была война, а это что-то странное. Гитлеру Сталин ... Так в том и прелесть. Элита богатеет, газ куда надо идет. Россия получает денежки на вооружение, Украина за транзит на то же самое. И нам, и им поставляют все, что нужно для военных действий, это только котикам корма да лекарства нельзя, ибо санкции. Так что "эта музыка будет вечной". Зато работа есть, вон, сколько там Медведев на днях озвучил принятых по контракту с начала года?
10:10:33 21-02-2024
Гость (09:34:32 21-02-2024) Так в том и прелесть. Элита богатеет, газ куда надо идет. Ро... Потерь от войны раз в 100 больше, чем дохода. Это если жизни не считать. И угрозу, что мир в труху. Безопасней в мире бизнес вести
10:43:47 21-02-2024
Гость (10:10:33 21-02-2024) Потерь от войны раз в 100 больше, чем дохода. Это если жизни... У кого? У вас, у меня? А у тех, у кого надо, доход. Циферки, насколько увеличилось состояние российских олигархов, вполне себе приводились. А жизни можно не считать, бабы еще нарожают, как известно. К тому же можно гаечки подкрутить до скрипа внутри страны. Заодно и внутренних врагов назначить, чтобы холопам было на кого пар спускать. Сплошной профит же. А то привыкли мнение выражать, читать что хотите, смотреть и слушать.
11:00:15 21-02-2024
Гость (10:43:47 21-02-2024) У кого? У вас, у меня? А у тех, у кого надо, доход. Циферки,... А у тех, у кого надо, доход --- есть и такие, но 90 %, даже те кто надо, в мире имели бы в 100 раз больше. А те кто имеют доход от войны за 5 минут могут потерять все, когда полетят не те ракеты. Нахрена им этот риск, они и при мире зарабатывают, не рискуя
07:28:49 21-02-2024
Неужели поперли
08:10:57 21-02-2024
ЦИПСОта минусует. На кой Амик вообще эти оценки внедрил?
09:14:37 21-02-2024
Гость (08:10:57 21-02-2024) ЦИПСОта минусует. На кой Амик вообще эти оценки внедрил?... Ваши соседи агенты Госдепа, а инопланетяне облучают специальными космическими лучами. Сделайте шапочку из фольги по толще. Идёт охота на патриотов. А вообще конечно очень удобная позиция, любой не согласный с вашей точкой зрения , пишет комментарии за деньги. Я уверен, что 90% людей даже не представляют, что означает эта абривеатура . Даже гуглить день если честно. Кроме смеха и жалости такие высказывания ни чего не вызывают. К сожелению вы не один такой. Не зря целыми днями про Украину и величие России по ТВ и втирают
09:43:21 21-02-2024
Ваши соседи агенты Госдепа, а инопланетяне облучают специальными космическими лучами --- так эти лучи наверное не на всех действуют, у вас мозги немного набекрень, возможно на вас и действуют, шапочка тогда вам нужна. Гость под словом ЦИПСОта мог обозначить всех, кто выступает в пользу ЦИСПСО, не важно за деньги или в силу слабого интеллекта. Если вы не за деньги, тогда еще хуже, у вас проблемы с головой
10:00:34 21-02-2024
Гость (09:43:21 21-02-2024) Ваши соседи агенты Госдепа, а инопланетяне облучают специаль... Что это такое то ваше циспо?
10:39:17 21-02-2024
Гость (09:43:21 21-02-2024) Ваши соседи агенты Госдепа, а инопланетяне облучают специаль... удобная позиция однако,говорит человек не удобные вещи-враг,говорит правду-враг,не нравится тебе лично-враг,доносы то поди уже пишешь,вот только потом не скули когда такой же как ты накарябает бумажку и отберут у тебя то убогое имущество и станешь бомжиком
10:46:01 21-02-2024
гость (10:39:17 21-02-2024) удобная позиция однако,говорит человек не удобные вещи-враг,... Он будут писать "товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка". Но ему об этом говорить бесполезно, они всерьез считают, что сегрегация их не коснется.
11:08:49 21-02-2024
Гость (10:46:01 21-02-2024) Он будут писать "товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка"... Сегрегация - это когда негров в автобусы не пускали в США в 60-е годы прошлого века, всего несколько десятков лет назад.
11:23:30 21-02-2024
Гость (11:08:49 21-02-2024) Сегрегация - это когда негров в автобусы не пускали в США в ... Сегрегация - это принудительное разделение людей на группы по любому социальному признаку. Именно это у нас сейчас и происходит. Вам "выдают" врага, вы с радостью кидаетесь вымещать на этих группах людей свое недовольство жизнью и обстоятельствами. И считаете, что принадлежность к определенной страте, например, "патриоты" дает вам иммунитет от преследования.
11:33:46 21-02-2024
Гость (11:23:30 21-02-2024) Сегрегация - это принудительное разделение людей на группы п... Никто никому никого не выдает, люди сами себя своим поведением и своими высказываниями выдают. Если Улицкая или Акунин-Чхартишвили сами говорят, о том, что отправляют деньги на поддержку ВСУ, то кто они есть для России и для всего народа нашей страны? Они - враги. А патриот - это тот, кто любит свою страну и свой многонациональный народ. И лично мне никакой "иммунитет" не требуется. Я знаю что я делаю, я отвечаю за свои слова и свои поступки.
11:57:28 21-02-2024
Гость (11:33:46 21-02-2024) Никто никому никого не выдает, люди сами себя своим поведени... а теперь медленно прочтите что сами написали и попробуйте задуматься над своими словами,вдруг поймете абсурдность
12:25:15 21-02-2024
Гость (11:23:30 21-02-2024) Сегрегация - это принудительное разделение людей на группы п... тут недавно одну доносчицу саму вызывали в полицию для разъяснительной беседы))) но в ее бошке, ничего не поменялось...
13:24:10 21-02-2024
Гость (11:23:30 21-02-2024) Сегрегация - это принудительное разделение людей на группы п... И считаете, что принадлежность к определенной страте, например, "патриоты" дает вам иммунитет от преследования ----- ну вы же и считаете, что принадлежность к страте "либералы" при власти либералов дает вам иммунитет от преследования
13:37:58 21-02-2024
Гость (13:24:10 21-02-2024) И считаете, что принадлежность к определенной страте, наприм... Ставите диагноз по аватарке? Не надо так.
13:55:54 21-02-2024
Гость (13:37:58 21-02-2024) Ставите диагноз по аватарке? Не надо так. ... Ну вы же лично себя противопоставляете страте "патриоты". Значит самозаписались в противоположную страту "либерды".
14:19:59 21-02-2024
Гость (13:55:54 21-02-2024) Ну вы же лично себя противопоставляете страте "патриоты". Зн... Ткните пальчиком, где у меня это написано. Где я себя лично кому-то или чему-то противопоставляю. Я вам пишу о том, что очень удобно подкидывать толпе врагов, чтобы стравить пар. (И, кстати, я отнюдь не имею в виду пресловутых "иноагентов") И о том, что вы в любой момент можете оказаться в очередной подвергающейся сегрегации группе.
15:26:27 21-02-2024
Гость (09:14:37 21-02-2024) Ваши соседи агенты Госдепа, а инопланетяне облучают специаль... Методичка. Мы не в ТВ, а в интернете.
11:20:27 21-02-2024
Гость (08:10:57 21-02-2024) ЦИПСОта минусует. На кой Амик вообще эти оценки внедрил?... К сожалению, это не ЦИПСОта, это пускай и мизерная, но часть окружающих нас в Барнауле и Алтайском крае людей. Они реально считают, что это Путин начал военные действия, что не было никакой гражданской войны Окраины с Донбассом начиная с 2014 года. Это ни считают, что из-за этого решения Путина они стали жить хуже, потому что Путин выгнал западные брэнды из России. Это они считают Ололёшу-вора политическим деятелем, а Аллу Пугачеву и Максима Галкина великими артистами. Увы, такие люди есть, и они не из Окраины. На этом сайте много лет назад отирался один кузнечный мастер, как он сам представлялся. Так там такие опилки намешаны в голове были... А главное, никаких контраргументов они даже не слушают. Не то. чтобы обсудить их, а просто не слушают. Считают любого, кто что-то хорошее про Путина сказал своим врагом.
09:57:42 21-02-2024
Гость (09:34:32 21-02-2024) Так в том и прелесть. Элита богатеет, газ куда надо идет. Ро... Непонятно только куда 300 тысяч мобилизованных делись. Президент сказал , что там 600 тысяч человек всего. Изначально регулярнной армии было около 500, ну и добровольцев говорили около 200 за 23 год набрали
11:22:38 21-02-2024
Гость (09:57:42 21-02-2024) Непонятно только куда 300 тысяч мобилизованных делись. През... Ты свою "математику" приспособь себе к тому месту, на котором сидишь. Сам цифры придумал, сам по этим цифрам вопросы задаешь. Удобное жонглирование)
10:49:24 21-02-2024
Я смотрю здесь тролльки разбушевались. Никак отвязались после новостей о смерти Ололеши-вора. За транзитные деньги Окраина действительно чисто кормилась, а оружие приобреталось на западные деньги - более 90% из помощи Запада, тратились на оружейные контракты на самом Западе, и на Окраину приезжали уже в виде оружия. Ж\д дороги на Окраине регулярно бомбятся, не бомбятся ж\д дороги в Польше и Чехии, так как эти страны не имеют прямого отношения к конфликту, и являются странами НАТО, а мы не хотим пямого боестолкновения еще и с войсками НАТО плюсом к хохлам.
12:39:18 21-02-2024
Ох, бандеровцев-то набежало. Вонючая кучка. Заело, что гонят ваших взашей. Ну, готовьтесь и дальше ныть, дальше гнать будут...
14:57:28 21-02-2024
Действительно,эти минусы абсолютно необъективны,их накручивают.