Путин заявил, что Крынки полностью под контролем ВС РФ

Ранее ВСУ использовали их как плацдарм

20 февраля 2024, 23:28, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Крынки находятся под полным контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС РФ освободили Крынки, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в свой плацдарм.

"Доложили, что этот населенный пункт на левом берегу Днепра практически, ну не практически, а полностью под нашим контролем", – сказал президент.Отметим, что накануне президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. 19 февраля военные полностью освободили коксохимический завод в городе, а 20 февраля закончили зачистку.