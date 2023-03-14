Трамп заявил, что только он может не допустить третью мировую войну

Экс-президент США заявил, что верит в возможность такого конфликта

14 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что только его переизбрание на пост президента спасёт страну от третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

"Я стою перед вами в качестве единственного кандидата, который может пообещать: я предотвращу третью мировую войну, потому что я верю, что третья мировая война будет", – сказал он на митинге своих сторонников в штате Айова.

В 2024 году Трамп вновь собирается баллотироваться в президенты США. В начале марта он заявлял, что в случае победы на выборах решит конфликт на Украине за сутки.

Ранее в Китае назвали сигналы о начале третьей мировой войны, которые подают США.