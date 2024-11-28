Путин заявил, что мощь массированного удара "Орешником" сопоставима с ядерным
В РФ уже начали серийное производство ракет
28 ноября 2024, 17:35, ИА Амител
При массированном применении ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", – сказал президент.
Российский лидер также рассказал, что в РФ приступили к серийному производству "Орешника". У ракеты нет аналогов в мире, а появятся они, по оценке Путина, не скоро. Кроме того, у России есть еще несколько систем, сравнимых с этим комплексом.
08:50:05 29-11-2024
его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия --- ну не болванок же? С боезарядами наверное
09:02:56 29-11-2024
Гость (08:50:05 29-11-2024) С боезарядами наверное
а они есть?
11:45:30 29-11-2024
Гость (08:50:05 29-11-2024) его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия --- ну... Если болванка со скоростью метеорита в землю будет входить, то и заряд не нужен...