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Путин заявил, что мощь массированного удара "Орешником" сопоставима с ядерным

В РФ уже начали серийное производство ракет

28 ноября 2024, 17:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

При массированном применении ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", – сказал президент.

Российский лидер также рассказал, что в РФ приступили к серийному производству "Орешника". У ракеты нет аналогов в мире, а появятся они, по оценке Путина, не скоро. Кроме того, у России есть еще несколько систем, сравнимых с этим комплексом.

Владимир Путин Политика оружие

Комментарии 3

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Гость

08:50:05 29-11-2024

его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия --- ну не болванок же? С боезарядами наверное

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гость

09:02:56 29-11-2024

Гость (08:50:05 29-11-2024) С боезарядами наверное

 а они есть?

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Гость

11:45:30 29-11-2024

Гость (08:50:05 29-11-2024) его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия --- ну... Если болванка со скоростью метеорита в землю будет входить, то и заряд не нужен...

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