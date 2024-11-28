Путин заявил, что мощь массированного удара "Орешником" сопоставима с ядерным

В РФ уже начали серийное производство ракет

28 ноября 2024, 17:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

При массированном применении ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сравнима с применением ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", – сказал президент.

Российский лидер также рассказал, что в РФ приступили к серийному производству "Орешника". У ракеты нет аналогов в мире, а появятся они, по оценке Путина, не скоро. Кроме того, у России есть еще несколько систем, сравнимых с этим комплексом.