Аналогов в мире нет. Путин провел совещание после испытания комплекса "Орешник"
Система при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения
23 ноября 2024, 00:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин после испытания комплекса "Орешник" провел встречу с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает ТАСС, он поздравил их с успешными испытаниями ракеты.
Президент отметил, что испытания продолжатся, а запас таких изделий в России имеется. Отдельно Путин подчеркнул, что "Орешник" это не модернизация старых систем, а новейшая российская разработка.
"Такого оружия в мире пока нет", – подчеркнул он.
Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения, продолжил президент. Сам комплекс является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности РФ.
Решение по серийному производству "Орешника" принято и практически организовано, ракета будет поставлена на вооружение в РВСН. Кроме того, в работе и на испытаниях находятся несколько систем подобного рода и у России появится целая линейка ракет средней и меньшей дальности, отметил Путин.
13:33:43 23-11-2024
- "Аналогов в мире нет." А он верит этому.
22:06:04 23-11-2024
УРА! многие лета Владимир Владимирович