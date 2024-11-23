Аналогов в мире нет. Путин провел совещание после испытания комплекса "Орешник"

Система при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения

23 ноября 2024, 00:05, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после испытания комплекса "Орешник" провел встречу с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает ТАСС, он поздравил их с успешными испытаниями ракеты.

Президент отметил, что испытания продолжатся, а запас таких изделий в России имеется. Отдельно Путин подчеркнул, что "Орешник" это не модернизация старых систем, а новейшая российская разработка.

"Такого оружия в мире пока нет", – подчеркнул он.

Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения, продолжил президент. Сам комплекс является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности РФ.

Решение по серийному производству "Орешника" принято и практически организовано, ракета будет поставлена на вооружение в РВСН. Кроме того, в работе и на испытаниях находятся несколько систем подобного рода и у России появится целая линейка ракет средней и меньшей дальности, отметил Путин.