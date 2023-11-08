Путин заявил, что некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в СНГ

Российский лидер отметил, что глобальная нестабильность проецируется на Евразию

08 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в странах СНГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

Российский лидер отметил, что глобальная нестабильность проецируется на Евразию, а действия ряда стран направлены на дестабилизацию обстановки. Кроме того, сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализма и экстремизма. Не снижаются и риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности. Все это требует не только коллективной реакции, но и превентивной работы.

"В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом", – заявил Путин.Президент считает, что сотрудничество по линии совбезов и дальше будет способствовать стабильности и безопасности стран СНГ.