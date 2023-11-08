Путин заявил, что некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в СНГ
Российский лидер отметил, что глобальная нестабильность проецируется на Евразию
08 ноября 2023, 14:31, ИА Амител
Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в странах СНГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.
Российский лидер отметил, что глобальная нестабильность проецируется на Евразию, а действия ряда стран направлены на дестабилизацию обстановки. Кроме того, сохраняются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализма и экстремизма. Не снижаются и риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности. Все это требует не только коллективной реакции, но и превентивной работы.
"В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом", – заявил Путин.Президент считает, что сотрудничество по линии совбезов и дальше будет способствовать стабильности и безопасности стран СНГ.
14:33:21 08-11-2023
На казахов намекал?
14:36:42 08-11-2023
Гость (14:33:21 08-11-2023) На казахов намекал?... На Армян
14:42:57 08-11-2023
Гость (14:36:42 08-11-2023) На Армян... Неблагодарные!! И это после всего, что мы для них сделали!
14:41:51 08-11-2023
Гость (14:33:21 08-11-2023) На казахов намекал?... В случае с казахами, мне кажется, слово "превентивный" неприменимо.
15:16:41 08-11-2023
Гость (14:33:21 08-11-2023) На казахов намекал?... У казахов есть свой попа, это дедушка Си. Вот почему наши воины прилетели и быстро улетели из Казахстана..
14:58:07 08-11-2023
У него в своём доме заботы кончились ?
15:08:14 08-11-2023
Гость (14:58:07 08-11-2023) У него в своём доме заботы кончились ?... Вот пиндосы и гейропейцы думают и действуют по установке:"главней всего погода в доме,всё остальное ерунда-а-а" )))
15:04:05 08-11-2023
Может партнёры шатают?Или они уже несколько лет как не партнёры?Из советской истории уяснено что Ленин сто лет назад неправильно создал с СССР с её границами и неправильно называл капитализм хищническим.
15:16:42 08-11-2023
Гость (15:04:05 08-11-2023) Может партнёры шатают?Или они уже несколько лет как не партн... Нет смысла шатать то, что и так уже висит на пол шестого. Толку не будет. Если только в качестве маятника к часам настенным не привязать.
15:14:44 08-11-2023
Вся эта СНГ держалась на доении России