Жители алтайского поселка просят построить им детский сад

Люди с просьбой обратились к губернатору Томенко

18 августа 2023, 08:05, ИА Амител

Кадр из видео

Жители алтайского поселка Новый обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой построить новый детский сад, школу и дороги. Обращение опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных, земля, заготовленная под строительство школы и сада попала в частные руки, к собственности нет проезда, а про обещанный детский садик даже не говорят.

Местная власть, говорят люди, отвечает неоднозначно, поэтому они решили обратиться к краевой. Сад сельчанам очень нужен, как и дороги, которых в поселке нет.

