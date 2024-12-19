Путин заявил, что потребление мяса в РФ выросло в два раза
Сейчас показатель составляет около 80 кг на человека в год
19 декабря 2024, 16:48, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Потребление мяса в России выросло в два раза, до 80 кг на человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Итогов года", которые проходят в Гостином дворе в Москве. Трансляцию мероприятия ведет "Россия 24".
"У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире – 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время", – отметил президент, говоря о ситуации с ценами на продукты.
Глава государства заметил, что при этом показателе страна полностью обеспечивает себя мясом.
16:57:04 19-12-2024
Владимир Владимирович ну зачем так? Если считать кости с остатками мяса в Светофоре, то можно поверить.
17:02:56 19-12-2024
даже не буду пересчитывать сколько надо животины чтоб получить такое количество мяса на население жителей страны и тем более кормов чтоб прокормить все эти тучные стада,отары и табуны
17:16:18 19-12-2024
Сейчас показатель составляет около 80 кг на человека в год. Семья из 5 человек получается семья съедает 30 кг мяса. Покажите мне эту семью.
17:39:45 19-12-2024
Гость (17:16:18 19-12-2024) Сейчас показатель составляет около 80 кг на человека в год. ... На что барон Мюнхгаузен мог подобную загогулину загнуть, но до 80 килограмм, у него бы ума не хватило.
17:52:54 19-12-2024
Статистика засекречена, то приходится верить на слово Владимира Владимировича....
18:05:23 19-12-2024
ну вполне может быть при подсчёте "живым" весом, с учетом перьев, копыт, костей, шкуры и т.д.
23:04:10 19-12-2024
Гость (18:05:23 19-12-2024) ну вполне может быть при подсчёте "живым" весом, с учетом пе... Он сказал именно про мясо, а не про перья коров, копыта кроликов, шкур баранов.
06:46:02 20-12-2024
Гость (23:04:10 19-12-2024) Он сказал именно про мясо, а не про перья коров, копыта крол... Да-да, конечно Вы правы. Владимир Владимирович измерял в килограммах стейков, кроме того, именно в весе готового продукта.
18:53:45 19-12-2024
У меня выходит чуть более 100
07:12:40 20-12-2024
80 кило в год... Это 6.6кг в месяц... Честно столько не сьедаю. Просто не хочу. Предпочитаю рыбку фрукты овощи...
07:21:46 20-12-2024
Грыша (07:12:40 20-12-2024) 80 кило в год... Это 6.6кг в месяц... Честно столько не сьед... 6,6 разделить на 30 дней в месяце, то получится 220гр мяса в день. Если считать курицу как мясо, возможно, так и есть.
09:28:54 20-12-2024
Прикинул свой рацион... да, похоже на правду. Но радоваться такому потреблению мяса не надо. Лучше бы это была рыба, морские гады, свежие овощи и фрукты... Только к ним не подступишься по цене.
Более чем уверен, что львиную долю этого мяса составляют малоценные свинина и курятина, а более ценных конины, утки, гуся, индейки и говядины там кот наплакал...
11:36:51 23-12-2024
открою вам секрет секретный. просто люди стали кормить кошек и собак видотипичной едой, т.е. мясом, мясокостным и потрохами. А не шариками ))))