Путин заявил, что потребление мяса в РФ выросло в два раза

Сейчас показатель составляет около 80 кг на человека в год

19 декабря 2024, 16:48, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Потребление мяса в России выросло в два раза, до 80 кг на человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Итогов года", которые проходят в Гостином дворе в Москве. Трансляцию мероприятия ведет "Россия 24".

"У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире – 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время", – отметил президент, говоря о ситуации с ценами на продукты.

Глава государства заметил, что при этом показателе страна полностью обеспечивает себя мясом.