"Ситуация стабильная и надежная". Владимир Путин рассказал о российской экономике
Президент РФ заявил, что российская экономика выросла на 8% за два года
19 декабря 2024, 16:28, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии рассказал о российской экономике.
Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная, и в 2024 году ее рост приблизится к 4%. За два года рост российской экономики составил около 8%.
Президент подчеркнул, что Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики. Однако инфляцию в стране он назвал тревожным сигналом. Также, по его словам, международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место по росту экономики среди стран Европы.
Зарплаты же в РФ в этом году выросли на 9% в реальном выражении.
"Ситуация в целом стабильная и надежная", – охарактеризовал российскую экономику Владимир Путин в ходе прямой линии.
Президент высказался и об уходе из РФ иностранных компаний. По его словам, они подтолкнули российский бизнес. Также Путин заявил, что рост экономики России во многом обусловлен укреплением суверенитета.
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