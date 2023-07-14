Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке
Москва готова продлить срок действия договоренностей, но при условии выполнения обещаний.
14 июля 2023, 06:45, ИА Амител
Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания в рамках договоренностей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", — заявил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что Москва готова продлить зерновую сделку, но при условии выполнения обещаний. По словам президента, Россию больше не устраивает вариант, при котором договоренности продлевают, а уже после "выполняют" обязательства перед РФ.
06:52:52 14-07-2023
Обиделся ?
07:40:17 14-07-2023
Шо, опять?
08:11:29 14-07-2023
Хватит мямлить - твердое нет!
08:16:28 14-07-2023
Ничего не могу с собой поделать,но для меня "сделка"- это купля-продажа. Что продали? За сколько? Или купили?
13:00:47 14-07-2023
А кто-то его слушает? По-моему, если Турция выведет свой флот (который много больше черноморского), то справится самостоятельно.
16:39:31 14-07-2023
Обещаю обещать. Верим.
22:29:23 15-07-2023
Одно и то же и постоянно а потом обижается что нас кидают. Но не нас а его и постоянно во вред стране и народа, Или это специальная маскировка чтобы сбить недовольство общества когда ясно виден предательско изменнический ее характер по укреплению потенциала вражеской коалиции ведущей войну против нас на уничтожение.