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Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке

Москва готова продлить срок действия договоренностей, но при условии выполнения обещаний.

14 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания в рамках договоренностей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", — заявил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Москва готова продлить зерновую сделку, но при условии выполнения обещаний. По словам президента, Россию больше не устраивает вариант, при котором договоренности продлевают, а уже после "выполняют" обязательства перед РФ.

Комментарии 7

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Гость

06:52:52 14-07-2023

Обиделся ?

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Гость

07:40:17 14-07-2023

Шо, опять?

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гость

08:11:29 14-07-2023

Хватит мямлить - твердое нет!

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Гость

08:16:28 14-07-2023

Ничего не могу с собой поделать,но для меня "сделка"- это купля-продажа. Что продали? За сколько? Или купили?

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Гость

13:00:47 14-07-2023

А кто-то его слушает? По-моему, если Турция выведет свой флот (который много больше черноморского), то справится самостоятельно.

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Гость

16:39:31 14-07-2023

Обещаю обещать. Верим.

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Гость

22:29:23 15-07-2023

Одно и то же и постоянно а потом обижается что нас кидают. Но не нас а его и постоянно во вред стране и народа, Или это специальная маскировка чтобы сбить недовольство общества когда ясно виден предательско изменнический ее характер по укреплению потенциала вражеской коалиции ведущей войну против нас на уничтожение.

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