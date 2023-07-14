Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке

Москва готова продлить срок действия договоренностей, но при условии выполнения обещаний.

14 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания в рамках договоренностей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", — заявил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Москва готова продлить зерновую сделку, но при условии выполнения обещаний. По словам президента, Россию больше не устраивает вариант, при котором договоренности продлевают, а уже после "выполняют" обязательства перед РФ.