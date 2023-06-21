Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады
Глава государства напомнил, что это залог военной безопасности РФ и мировой стабильности
21 июня 2023, 21:54, ИА Амител
Россия продолжит развитие ядерной триады, поскольку это является как залогом военной безопасности РФ, так и мировой стабильности в целом. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами "Ярс". Также проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат", которые несут в себе новую тяжелую ракету.
Ранее Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье.
07:15:41 22-06-2023
Давно понятно, что дело идёт к оборонительным массированным ракетно-ядерным ударам по всей выгнивающей гейропе.
09:12:55 22-06-2023
Давай ещё накидывай.... Мы-то телевизор не смотрим, а у тебя он сразу в голову встроен.....
09:22:49 22-06-2023
Неплохо бы для начала шандарахнуть "Авангардом" (скорость около 9,5 километра в секунду) с тоннами бетона возле границы Польши.Так чтобы у них там в цветущем саду все яблочки обсыпались и стёклышки повылетали.Демонстрация силы,так сказать.
10:03:06 22-06-2023
Гость (09:22:49 22-06-2023) Неплохо бы для начала шандарахнуть "Авангардом" (скорость ок... по Беларуси?
10:08:52 22-06-2023
Гость (10:03:06 22-06-2023) по Беларуси?... У западной границы на территории украины.Через ту границу поступает западное вооружение для убийства российских солдат.Кто-то скоро доскётся...
10:19:09 22-06-2023
Гость (10:08:52 22-06-2023) У западной границы на территории украины.Через ту границу п... Вы еще не поняли, что никто скоро "не доскётся". Никому не нужна скорая победа.
10:19:46 22-06-2023
Шарахнуть поближе к Словакии.Там уж шибко вылизывают зад дяди сэма,поставляя вооружение для украины.
17:02:14 22-06-2023
Это правильно и однозначно, но СВО показало провал в обычном современном цифровом вооружении связи и разведке