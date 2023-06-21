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Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Глава государства напомнил, что это залог военной безопасности РФ и мировой стабильности

21 июня 2023, 21:54, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Россия продолжит развитие ядерной триады, поскольку это является как залогом военной безопасности РФ, так и мировой стабильности в целом. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами "Ярс". Также проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат", которые несут в себе новую тяжелую ракету.

Ранее Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье. 

Владимир Путин

Комментарии 8

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Оружие бога

07:15:41 22-06-2023

Давно понятно, что дело идёт к оборонительным массированным ракетно-ядерным ударам по всей выгнивающей гейропе.

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Гость

09:12:55 22-06-2023

Давай ещё накидывай.... Мы-то телевизор не смотрим, а у тебя он сразу в голову встроен.....

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Гость

09:22:49 22-06-2023

Неплохо бы для начала шандарахнуть "Авангардом" (скорость около 9,5 километра в секунду) с тоннами бетона возле границы Польши.Так чтобы у них там в цветущем саду все яблочки обсыпались и стёклышки повылетали.Демонстрация силы,так сказать.

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Гость

10:03:06 22-06-2023

Гость (09:22:49 22-06-2023) Неплохо бы для начала шандарахнуть "Авангардом" (скорость ок... по Беларуси?

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Гость

10:08:52 22-06-2023

Гость (10:03:06 22-06-2023) по Беларуси?... У западной границы на территории украины.Через ту границу поступает западное вооружение для убийства российских солдат.Кто-то скоро доскётся...

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Гость

10:19:09 22-06-2023

Гость (10:08:52 22-06-2023) У западной границы на территории украины.Через ту границу п... Вы еще не поняли, что никто скоро "не доскётся". Никому не нужна скорая победа.

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Гость

10:19:46 22-06-2023

Шарахнуть поближе к Словакии.Там уж шибко вылизывают зад дяди сэма,поставляя вооружение для украины.

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Гость

17:02:14 22-06-2023

Это правильно и однозначно, но СВО показало провал в обычном современном цифровом вооружении связи и разведке

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