Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Глава государства напомнил, что это залог военной безопасности РФ и мировой стабильности

21 июня 2023, 21:54, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия продолжит развитие ядерной триады, поскольку это является как залогом военной безопасности РФ, так и мировой стабильности в целом. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами "Ярс". Также проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат", которые несут в себе новую тяжелую ракету.

Ранее Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье.