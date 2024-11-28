Путин заявил, что сейчас подбираются цели для ударов "Орешником" на Украине
Киев неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: в Санкт-Петербурге и Москве
28 ноября 2024, 18:53, ИА Амител
Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", – заявил он.
Президент подчеркнул, что Киев неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Санкт-Петербурге и Москве. По словам Путина, эти попытки продолжаются.
08:45:34 29-11-2024
Хорошая новость
09:04:54 29-11-2024
будто бы раньше не пытались ))))