Путин заявил, что сейчас подбираются цели для ударов "Орешником" на Украине

Киев неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: в Санкт-Петербурге и Москве

28 ноября 2024, 18:53, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Киев неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Санкт-Петербурге и Москве. По словам Путина, эти попытки продолжаются.