Путин заявил, что те, кто устроил теракт в "Крокусе", хотели посеять панику
Общество же, по его словам, ответило единством и решимостью
26 марта 2024, 09:31, ИА Амител
Владимир Путин заявил, что те, кто планировал теракт в "Крокус Сити Холле", хотели посеять панику в обществе. Его слова передает РИА Новости.
"Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", - сказал он во время совещания.
Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.
11:43:26 26-03-2024
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал откровенным шантажом используемые на Западе заявления о возможности терактов в РФ.
11:55:20 26-03-2024
Без комментариев
12:01:30 26-03-2024
Гость (11:55:20 26-03-2024) Без комментариев... Согласен с вами. Опасно комментировать.
23:42:47 26-03-2024
Версия не в нашу пользу поскольку это примитивная форма вогнать народ в страх и сплотить его вокруг не популярного любого режима что позволит последнему провести в отношении народа уничтожающие его античеловеческие преступления для любых целей. Оккупанты не даром вешали и расстреливали для подавления воли и сопротивления народа. Сейчас открыто нельзя значит теракты и по суду.