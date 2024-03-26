Путин заявил, что те, кто устроил теракт в "Крокусе", хотели посеять панику

Общество же, по его словам, ответило единством и решимостью

26 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Владимир Путин / Кадр: "Россия 24"

Владимир Путин заявил, что те, кто планировал теракт в "Крокус Сити Холле", хотели посеять панику в обществе. Его слова передает РИА Новости.

"Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", - сказал он во время совещания.

Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.