Путин заявил, что у Украины нет будущего
У России, по словам президента, оно есть
10 декабря 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что у Украины нет будущего. Об этом сообщает ТАСС.
"У них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал Путин во время разговора с военнослужащими.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным.
20:37:52 10-12-2023
Печально, но то что Набиулина прятала в пендосовские ценные бумаги на сотни миллиардов зеленых, США хотят отдать Украине. А мы, будем любоваться яйцами за 200 и курами за 500
08:28:04 11-12-2023
Гость (20:37:52 10-12-2023) Печально, но то что Набиулина прятала в пендосовские ценные ... Не выдумывайте. Буквально вчера филе грудки, (как Вы понимаете, самая дорогая часть курицы) - 399 р./кг. в "Ярче!", филе грудки индейки, как и было, 499 р. Почти ничего и не поменялоь.
21:27:12 10-12-2023
Путин Лучший!!!
22:40:37 10-12-2023
Да что Вы с этими яйцами. Сказано ведь, что у нас всё есть.
09:46:13 11-12-2023
С собственной идеологией у нас пока не очень.
10:05:32 11-12-2023
Всегда же говорят, что хорошо там где нас нет. Поглядите, в других странах давно яйца и курица по таким ценам, а у нас только сейчас. Сами же виноваты, Я по себе сужу. Раньше картошку сажали, а потом говорю, зачем мучаться, легче купить. И так скорее всего многие подумали)))), а откуда ей взяться, если ее никто садить не будет. В результате цена на картошку взлетела и в кастрюле разваливается((( . Лучше посадить в 24м году самому))). Так и с курицей. Я курицу последний раз живую только в зоопарке видела. В деревню приезжаешь, утром даже кукареканья не слышишь. Зато сейчас все есть на полках, в мои 8-9 лет такого не было разнообразия на магазинных полках((( РАньше и соленья и варенья и другие заготовки делали на зиму, а сейчас все это идет на убыль. Все меняется, потому что мы меняемся.
14:04:08 11-12-2023
Гость (10:05:32 11-12-2023) Всегда же говорят, что хорошо там где нас нет. Поглядите, в ... Весьма поверхностный взгляд. А вы не думали о том, что лучше бы вопросами снабжения сельхозпродукцией занимались именно специалисты? Чтобы семья рабочего имела полноценный отдых, а не вкалывала после напряженной трудовой недели еще и на огородах и прочих сельхозугодьях. А у нас всё решают "эффективные" менеджеры типа Патрушева и подобные ему руководители в сельском хозяйстве. Вспомните сколько сельхозпредприятий было угроблено Карлиным в период его правления краем. Вот что надо править в наших "консерваториях"
12:32:08 11-12-2023
У Украины нет будущего, зато у нас хлещет через край. Аж страшно становится.
16:13:42 11-12-2023
Гость (12:32:08 11-12-2023) У Украины нет будущего, зато у нас хлещет через край. Аж стр... Будущее есть только у молодых, у стариков его нет.
19:54:38 11-12-2023
Грешно говорить вслух.. Ну какое будущее у страны,где часть депутатов отсидела в тюрьме и дорвалась до власти со своими принципами, друзьями ворами...