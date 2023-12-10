Путин заявил, что у Украины нет будущего

У России, по словам президента, оно есть

10 декабря 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у Украины нет будущего. Об этом сообщает ТАСС.

"У них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", – сказал Путин во время разговора с военнослужащими.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным.