Песков: решение Путина объявить об участии в выборах президента было спонтанным
Он отметил, что разговор президента с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой"
08 декабря 2023, 22:45, ИА Амител
Решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что разговор Путина с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой". По словам Пескова, де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, однако де-юре пока нет. Для этого сначала требуется соблюсти все необходимые формальности.
Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру.
8 декабря Путин заявил, что собирается принять участие в президентских выборах.
22:51:55 08-12-2023
Это решение принято давно
23:02:24 08-12-2023
Ну да вся страна в шоке, кто ж мог подумать, что его опять уговорят
02:11:15 09-12-2023
Позорная примитивная пошлая постановка. Гнать в шею надо засидевшихся в администрации несменяемых постановщиков.От безответственности за свои деяния у них мозги покрываются кистой.
05:06:09 09-12-2023
Все видел за долгую жизнь, но такого цирка, еще не видел.
07:19:34 09-12-2023
Опять пургу несёт!
08:57:50 09-12-2023
Кто бы сомневался, конечно спонтанным. 😊
13:01:57 09-12-2023
Сергей (08:57:50 09-12-2023) Кто бы сомневался, конечно спонтанным. 😊... На ветер слов не бросают , потому было спонтанно и никто об этом не мог знать раньше .
17:15:56 09-12-2023
Гость (13:01:57 09-12-2023) На ветер слов не бросают , потому было спонтанно и никто об ... Такое спонтанное решение спонтанным трудно назвать, т.к. уже известна команда Путина. Так, в нее вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главврач московской больницы 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.
08:57:55 09-12-2023
"Домашней заготовкой" была новая Конституция.
09:02:38 09-12-2023
"де-факто и де-юре" - как-то не сегодня ...? :)
09:22:01 09-12-2023
Какая радость, чудесно-лестная , ласкающая слух простых жителей РФ.
10:18:29 09-12-2023
Цены повысили, ЖКХ, налоги, акцизы. Хорошо, хоть зарплату повышать не стали! Хоть какая-то стабильность...
12:34:53 09-12-2023
Это будет вечно(
20:24:41 09-12-2023
Я тоже спонтанно объявлю
12:30:23 11-12-2023
Пескова слушать, себя не уважать. Вы внимательно посмотрите на его лицо и все вопросы к нему отпадут.