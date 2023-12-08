Песков: решение Путина объявить об участии в выборах президента было спонтанным

Он отметил, что разговор президента с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой"

08 декабря 2023, 22:45, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что разговор Путина с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой". По словам Пескова, де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, однако де-юре пока нет. Для этого сначала требуется соблюсти все необходимые формальности.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру.

8 декабря Путин заявил, что собирается принять участие в президентских выборах.