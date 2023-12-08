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Песков: решение Путина объявить об участии в выборах президента было спонтанным

Он отметил, что разговор президента с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой"

08 декабря 2023, 22:45, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru
Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что разговор Путина с героем ДНР Артемом Жогой не был "домашней заготовкой". По словам Пескова, де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, однако де-юре пока нет. Для этого сначала требуется соблюсти все необходимые формальности.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру.

8 декабря Путин заявил, что собирается принять участие в президентских выборах.

Владимир Путин выборы Дмитрий Песков

Комментарии 15

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...

22:51:55 08-12-2023

Это решение принято давно

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Гость

23:02:24 08-12-2023

Ну да вся страна в шоке, кто ж мог подумать, что его опять уговорят

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Гость

02:11:15 09-12-2023

Позорная примитивная пошлая постановка. Гнать в шею надо засидевшихся в администрации несменяемых постановщиков.От безответственности за свои деяния у них мозги покрываются кистой.

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Гость

05:06:09 09-12-2023

Все видел за долгую жизнь, но такого цирка, еще не видел.

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Гость

07:19:34 09-12-2023

Опять пургу несёт!

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Сергей

08:57:50 09-12-2023

Кто бы сомневался, конечно спонтанным. 😊

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Гость

13:01:57 09-12-2023

Сергей (08:57:50 09-12-2023) Кто бы сомневался, конечно спонтанным. 😊... На ветер слов не бросают , потому было спонтанно и никто об этом не мог знать раньше .

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Гость

17:15:56 09-12-2023

Гость (13:01:57 09-12-2023) На ветер слов не бросают , потому было спонтанно и никто об ... Такое спонтанное решение спонтанным трудно назвать, т.к. уже известна команда Путина. Так, в нее вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главврач московской больницы 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.

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Гость

08:57:55 09-12-2023

"Домашней заготовкой" была новая Конституция.

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Гость

09:02:38 09-12-2023

"де-факто и де-юре" - как-то не сегодня ...? :)

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гость

09:22:01 09-12-2023

Какая радость, чудесно-лестная , ласкающая слух простых жителей РФ.

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Гость

10:18:29 09-12-2023

Цены повысили, ЖКХ, налоги, акцизы. Хорошо, хоть зарплату повышать не стали! Хоть какая-то стабильность...

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Гость

12:34:53 09-12-2023

Это будет вечно(

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Пузырек

20:24:41 09-12-2023

Я тоже спонтанно объявлю

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Гость

12:30:23 11-12-2023

Пескова слушать, себя не уважать. Вы внимательно посмотрите на его лицо и все вопросы к нему отпадут.

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