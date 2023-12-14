Путин назвал "существование России" главной целью на следующем сроке президентства
Он подчеркнул, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно
14 декабря 2023, 16:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал главные задачи внутри страны и за рубежом, которые он ставит перед собой в связи с решением баллотироваться на должность президента.
Путин отметил, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно.
"Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета", – подчеркнул президент.
При этом он указал, что укрепление суверенитета – это весьма широкое понятие.
"Укрепление внешнего суверенитета – это укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма. Это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета", – пояснил Путин.
Он отметил, что без всех этих основных и концептуальных направлений существовать Россия не будет.
Ранее Путин предложил изменить финансовую политику в стране, чтобы темпы экономического роста были более устойчивыми.
16:42:18 14-12-2023
на следующем сроке президентства ------ Этим все сказано. Нафига тратить миллиарды на "выборы"? Лучше направить эти деньги на лечение детей, которым всей Россией SMSками по копейке собираем.
16:44:09 14-12-2023
Да? А раньше было - рост благосостояния граждан и их социальная защищенность. Как быстро всё поменялось...
16:50:33 14-12-2023
Гость (16:44:09 14-12-2023) Да? А раньше было - рост благосостояния граждан и их социал... пока существует колония,она приносит прибыль
18:45:18 14-12-2023
Гость (16:44:09 14-12-2023) Да? А раньше было - рост благосостояния граждан и их социал... это насколько надо быть недалеким, чтобы не видеть, что одно из другого вытекает. Без суверенитета никакого благосостояния и защищенности точно не будет, или 90-е позабыли. Или еще не родились тогда или с мамкой жили? А может оппозиционных каналов насмотрелись, если пенсионер, или может из тех, кто тогда жировал, грабя работяг или продавая когда-то общее, советское
21:01:18 14-12-2023
Гость (18:45:18 14-12-2023) это насколько надо быть недалеким, чтобы не видеть, что одно... у япошек прям сувернитет?
21:05:14 14-12-2023
Гость (18:45:18 14-12-2023) это насколько надо быть недалеким, чтобы не видеть, что одно... у нищей страны с нищим населением не когда не будет суверенитета,хоть какае вы байки не свистите тут (тому живой пример куриная эпопея,прикрыла яичко на цыплят заграница и в стране попка началась,а таких рычагов очень еще много)
10:17:52 15-12-2023
гость (21:05:14 14-12-2023) у нищей страны с нищим населением не когда не будет суверени... заныли... вы вообще нищих видели? все вам мало, зажрались
11:26:10 15-12-2023
Гость (10:17:52 15-12-2023) заныли... вы вообще нищих видели? все вам мало, зажрались... вы что утверждаете что правительство ноет когда официально заявляет что у нас 15% населения нищие?А не инагент ли вы у нас раз распространяете флейки
21:47:10 14-12-2023
Гость (18:45:18 14-12-2023) это насколько надо быть недалеким, чтобы не видеть, что одно... Ну нельзя же быть одновеменно взрослым и таким наивным и глупым! Еще и писать об этом на весь мир. Что у тебя выросло-то?
18:34:54 14-12-2023
Вот именно существование... А первый Путин говорил про процветание.
00:10:42 16-12-2023
А не пора уже главным приоритетом его работы обозначить все для народа все во имя народа ради его уровня жизни и благосостояния. Хватит. У нас уже ОПГ олигархов под его защитой и покровительством не только за наш счет нагуляла жирок и раскрутилась накопив капитал, превратившись в ожиревших до крайности мутантов страны и народа, но и попутала грешное с праведным, пожирая все только для личного своего обогащения, а не вкладывая в развитие страны и повышение уровня жизни народа и его благосостояние.