Путин назвал "существование России" главной целью на следующем сроке президентства

Он подчеркнул, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно

14 декабря 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал главные задачи внутри страны и за рубежом, которые он ставит перед собой в связи с решением баллотироваться на должность президента.

Путин отметил, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно.

"Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета", – подчеркнул президент.

При этом он указал, что укрепление суверенитета – это весьма широкое понятие.

"Укрепление внешнего суверенитета – это укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма. Это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета", – пояснил Путин.

Он отметил, что без всех этих основных и концептуальных направлений существовать Россия не будет.

Ранее Путин предложил изменить финансовую политику в стране, чтобы темпы экономического роста были более устойчивыми.