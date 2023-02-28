НОВОСТИПолитика

Путин заявил ФСБ о необходимости пресекать попытки раскола общества России

По мнению президента, нужно не допустить активизации в стране "всей этой мрази" в лице сепаратистов, националистов, неонацистов и ксенофобов

28 февраля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей пресекать попытки активизировать в стране "всю эту мразь", которая пытается расколоть российское общество. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Глава государства отметил, что имеет в виду сепаратистов, националистов, неонацистов и ксенофобов. 

"Это всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", – добавил Путин.

Ранее президент заявлял, что если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, то русский народ может не сохраниться. По его мнению, после установления контроля над осколками страны появятся "московиты какие-нибудь, уральцы и так далее".

Комментарии 6

  • А чудовищное имущественное расслоение общества не раскол?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Предлагаю ввести цветные штаны, а то путаница в стране, нет иерархии точного определения статуса, ну и конечно колокольчики в нос, так веселее!!!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Теперь, наверное, аликперова посадят? Или снабжать ВСУ горючим не вносит раскол в общество?
    01 марта, Гость   Ответить
  • "А чудовищное имущественное расслоение общества не раскол?" == Вы не понимаете, это другое )))) Это Россия, которую мы потеряли и сейчас восстанавливаем, осталось восстановить крепостное право и заживем!!! )))) хотя глядя на режимы работы работников и корпоративную культуру некоторых наших работодателей, в том числе и приближенных к власти, похоже крепостное право уже установлено.
    01 марта, Гость   Ответить
  • В сильной и богатой стране мразей не бывает, а если худая коза, то на нее накидываются и блохи, и всякие кровососущие.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Не знаю, о каком расслоении общества идёт речь… Кто хотел «отслоиться», тот уехал и родню перевёз. А оставшимся … Оставшимся нечего делить… В экзистенциальном смысле оставшиеся равны.
    01 марта, Гость   Ответить
Лента новостей

"Брат 3" выйдет осенью
8 часов назад  7

Все новости

Новости партнеров