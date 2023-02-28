Путин заявил ФСБ о необходимости пресекать попытки раскола общества России

По мнению президента, нужно не допустить активизации в стране "всей этой мрази" в лице сепаратистов, националистов, неонацистов и ксенофобов

28 февраля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей пресекать попытки активизировать в стране "всю эту мразь", которая пытается расколоть российское общество. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Глава государства отметил, что имеет в виду сепаратистов, националистов, неонацистов и ксенофобов.

"Это всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", – добавил Путин.

Ранее президент заявлял, что если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, то русский народ может не сохраниться. По его мнению, после установления контроля над осколками страны появятся "московиты какие-нибудь, уральцы и так далее".