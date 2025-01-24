Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Однако президент указал, что есть вопросы, требующие особого внимания

24 января 2025, 22:41, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, но есть аспекты, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", – отметил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Путиным, но выдвигал условия, которые Москва называла неприемлемыми, включая возвращение сторон на позиции до февраля 2022 года.

Российская сторона, в свою очередь, предлагает прекратить огонь после вывода украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального статуса.

В Кремле подчеркнули, что на данный момент предпосылок для мирного урегулирования нет, а цели спецоперации остаются приоритетом. Путин добавил, что Киев должен отменить запрет на переговоры с Россией, если хочет начать диалог.