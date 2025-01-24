Дональд Трамп заявил о желании "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным
Американский президент подчеркнул, что получает от российского лидера сигналы о готовности к встрече
24 января 2025, 13:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно". По его словам, президент РФ к этому готов, сообщает "Коммерсантъ".
"Из того, что я слышал, следует, что Путин хотел бы меня видеть, и мы проведем встречу как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", – сказал Трамп журналистам в Белом доме во время подписания ряда указов (цитата по Reuters).
Также он повторил накануне сказанную фразу о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов "заключить сделку о прекращении войны".
Напомним, Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно обещал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа. 23 января президент США сказал, что конфликт нужно завершить "не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения миллионов потраченных впустую жизней".
13:39:49 24-01-2025
и что мешает? чемодан-билет-вокзал
13:51:24 24-01-2025
Из того, что я слышал, следует, что Путин хотел бы меня видеть --- что прям хотел бы Путин вроде бы не говорил, говорил, что готов. Может Песков звонил
14:04:17 24-01-2025
И чё..
14:14:25 24-01-2025
Не верю! К.Станиславский.
12:59:02 25-01-2025
Гость (14:14:25 24-01-2025) Не верю! К.Станиславский.... Асия Несоева тоже может обмануть
15:44:08 24-01-2025
Записывайся на приём, жди очереди, прилетай и встречайся. Кто не дает-то?
16:42:03 24-01-2025
Чем там он Трампу сигналы шлёт?