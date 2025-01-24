Дональд Трамп заявил о желании "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным

Американский президент подчеркнул, что получает от российского лидера сигналы о готовности к встрече

24 января 2025, 13:30, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно". По его словам, президент РФ к этому готов, сообщает "Коммерсантъ".

"Из того, что я слышал, следует, что Путин хотел бы меня видеть, и мы проведем встречу как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", – сказал Трамп журналистам в Белом доме во время подписания ряда указов (цитата по Reuters).

Также он повторил накануне сказанную фразу о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов "заключить сделку о прекращении войны".

Напомним, Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно обещал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа. 23 января президент США сказал, что конфликт нужно завершить "не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения миллионов потраченных впустую жизней".