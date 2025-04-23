Путин заявил о нехватке средств поражения в зоне СВО
Российским военным не хватает FPV-дронов
23 апреля 2025, 22:05, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации не хватает FPV-дронов, но работа по этому вопросу идет.
Российский лидер рассказал, что в прошлом году на передовую ежедневно направлялось порядка четырех тысяч FPV-дронов.
"Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает", – сказал глава государства на заседании ВПК.
Российский лидер отметил, что Минобороны ведет работу по данному вопросу. Президент также подчеркнул, что знает об усилиях, которые предпринимаются МО РФ.
"[FPV-дроны] очень ждут на линии боевого соприкосновения", – сказал Путин, назвав их "одним из серьезных факторов боевого успеха".
22:06:49 23-04-2025
Ну и кто виноват?
07:45:39 24-04-2025
Гость (22:06:49 23-04-2025) Ну и кто виноват?... а зачем рыжего в роснано было запускать???
22:21:38 23-04-2025
А не дискредитирует ли это вооруженные силы
09:06:55 24-04-2025
Гость (22:21:38 23-04-2025) А не дискредитирует ли это вооруженные силы... похоже Вы совсем не понимаете смысл слова "дискредитация". как и наши законотворцы
18:48:39 24-04-2025
Гость (09:06:55 24-04-2025) похоже Вы совсем не понимаете смысл слова "дискредитация". ... главное не смысл-главное последствие
22:43:15 23-04-2025
Проблема на пустом месте. Арестовываешь какого-нибудь губернатора или члена совета федерации, и вот уже находится куча денег на закупку китайских дронов.
00:20:30 24-04-2025
Дроны армии Российской Федерации нужны.
07:05:14 24-04-2025
Вероятно там не только дроны в дефиците
07:32:52 24-04-2025
о нехватке средств поражения в зоне СВО --- по-моему большинство еще три года назад об этом догадались. А кто-то подозревал еще до начала
08:08:27 24-04-2025
Гость (07:32:52 24-04-2025) о нехватке средств поражения в зоне СВО --- по-моему большин... Так ВЛАДИМИР ранее сам признал что немного его генералы не расчитали расклад по технике вооружений и были уволены многие чиновники.
Однако сколько техники поставили враги это впечатляет.Все измеряется плотностью огня так вот его еще нехватает.
09:15:06 24-04-2025
ну дроны это прямая ответственность недоНаны-мананы,
как так вышло то, что вшивому московскому аспиранту - толику чубайсу, больше десяти лет, отгружали ярды, на мягкие планшеты.
11:27:42 24-04-2025
Гость (09:15:06 24-04-2025) ну дроны это прямая ответственность недоНаны-мананы, как... Справедливости ради, Роснано тут мимо, у них целью ставились другие задачи и технологии.
Дроны это скорее Ростех.
11:49:49 24-04-2025
Гость (11:27:42 24-04-2025) Справедливости ради, Роснано тут мимо, у них целью ставились... Так в том и несправедливость, что вместо Ростеха бюджетные финансы сливались Роснано и потом уходили в британскую компанию-банкрот, с которой "сотрудничало" Роснано.
12:47:57 24-04-2025
Гость (11:49:49 24-04-2025) Так в том и несправедливость, что вместо Ростеха бюджетные ... Я не думаю что Ростех обделяли, главный у них в 2021 году даже официально был 18-м в списке богатейших госслужащих, а что там неофициально можно только строить догадки
09:26:26 24-04-2025
Я все Уставы пролистал - нет там таких средств поражения, как FPV-дроны. Воевать надо по УСТАВУ! Мотострелковый полк в наступлении - всё прописано, где танки, где артиллерия, где пехота. FPV-дронов там нет. К тому же раз это всё российские регионы, то и жить надо по российским законам, а значит дроны регистрировать в Росавиации, на запуск дронов каждый раз нужно оформлять разрешение Росавиации и администрации населенного пункта, где планируется вылет, а так же согласовывать дату и время. Сами такие законы приняли - вот сами и исполняйте. Покажите пример трепетного отношения к букве Закона.
09:28:32 24-04-2025
Что теперь будем делать? Как на это могут повлиять читатели амис?
10:46:06 24-04-2025
Гость (09:28:32 24-04-2025) Что теперь будем делать? Как на это могут повлиять читатели ... Войны нет, всеобщей мобилизации нет.
Значит нехватка дронов - решаемый рабочий момент.
Работайте каждый свое, не нервничаете.
11:46:06 24-04-2025
Как-то на первом канале попалась программа, которую вели Барановская и Гордон. Ещё до СВО. Молодая, очень красивая, женщина, но без руки, рассказывала, что в 2015 году она с семьей жила в частном доме на Донбассе. Светлым майским вечером семья ужинала во дворе на открытом воздухе. В этот день дочка окончила начальную школу, принесла грамоты. Сверху кружил дрон. Люди зашли в дом. С дрона была сброшена взрывчатка, строение разрушилось, мужа и дочку убило сразу, старший сын получил ранение, женщине у него на глазах оторвало руку. Что окраинцы активно используют дроны в военных целях, было известно ещё 10 лет назад.
12:05:11 24-04-2025
Помнится Сталину танков в 1941-1942 не хватало. Мог любому руководителю завода позвонить в 3 часа ночи и приказать дать танки. И за 2 месяца строили с нуля завод и давали танки. И не дай бог не дать или дать мало. Могли за это к стенке поставить даже без суда. Легко
А сейчас что? А ситуация то такая же! Просто серьезность ситуации далеко не все понимают
15:48:30 24-04-2025
Мало сажают проворовавшихся генералов и их подчиненных.