Путин заявил о нехватке средств поражения в зоне СВО

Российским военным не хватает FPV-дронов

23 апреля 2025, 22:05, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации не хватает FPV-дронов, но работа по этому вопросу идет.

Российский лидер рассказал, что в прошлом году на передовую ежедневно направлялось порядка четырех тысяч FPV-дронов.

"Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает", – сказал глава государства на заседании ВПК.

Российский лидер отметил, что Минобороны ведет работу по данному вопросу. Президент также подчеркнул, что знает об усилиях, которые предпринимаются МО РФ.