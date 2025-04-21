Бойцы приграничных к СВО территорий получат статус ветерана

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

21 апреля 2025, 21:05, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому военнослужащие и добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, будут наделены статусом ветерана. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По закону статус ветерана боевых действий присвоят военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, выполнявшим боевые задачи на территории РФ и прилегающих к районам проведения спецоперации территориях.

Лица, ставшие инвалидами из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении боевых задач, получат статус инвалидов боевых действий.

Перечень территорий, прилегающих к районам проведения СВО, определит правительство. Ветераны и инвалиды боевых действий получат меры социальной поддержки. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума.