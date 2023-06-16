Путин заявил о рекордно низкой безработице в РФ

После этих слов зал зааплодировал

16 июня 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об уровне безработицы в России.

"Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", – заявил он, после чего зал ему зааплодировал, передает РИА Новости.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.

Работает на форуме в том числе и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.