Путин заявил о рекордно низкой безработице в РФ
После этих слов зал зааплодировал
16 июня 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об уровне безработицы в России.
"Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", – заявил он, после чего зал ему зааплодировал, передает РИА Новости.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.
Работает на форуме в том числе и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
20:50:19 16-06-2023
Мужиков позабирали на фронт, чё не рапортовать. "Французов", в замен, до хрена завозят. По Челюскинцев толпами шагают .
09:27:21 29-06-2023
Гость (20:50:19 16-06-2023) Мужиков позабирали на фронт, чё не рапортовать. "Французов",... Не будут мигранты работать за станками. Для этого нужна специальность там учится надо. У их и в Советское время на заводах работали в основном русские. Они пастухи да шашлычники чайханщики и торгаши орешками да травкой разной.
09:38:48 17-06-2023
Его послушать, в стране вообще проблем нет, вот только страна остановилась в развитии с 2008 года, но это мелочи.
11:14:58 17-06-2023
А как считают безработных? Те, кто стоит на учете? Но там от силы 1 из 3-х стоит. По крайней мере по моим наблюдениям. Был недавно в деревне,откуда родом родители: вообще нет работы.
09:22:37 29-06-2023
Если низкая безработица зачем хуснулин завозит мигрантов тысячами???